Blanca Martín optará a la Alcaldía de Plasencia por el PSOE con un proyecto para los ciudadanos de "cambio absoluto"

La candidata del PSOE en Plasencia en las próximas municipales, Blanca Martín, ha reconocido que afronta su carrera hacia la Alcaldía con "ilusión", como un "reto importante" para propiciar un "cambio absoluto" en la ciudad, y con la pretensión de darlo "todo" por un proyecto para los ciudadanos, y alejado del modelo del PP de "utilización de las instituciones".

"Para mí es un reto importante porque mire donde mire creo que necesita Plasencia un cambio absoluto en lo que está sucediendo. Me preocupa lo que sucede en esta ciudad, me preocupa cada día que abro el periódico y veo cómo una mujer se ha caído en la calle, la suciedad, esas páginas que hay en las redes sociales denunciando día a día lo que está pasando en esta ciudad", ha espetado Martín, quien ha criticado que el PP, actualmente en el poder en la ciudad, "no hay un proyecto para Plasencia".

Así, ha remarcado que en su carrera hacia la Alcaldía lo dará "todo" como "placentina de toda la vida", para que Plasencia "recupere lo que fue y lo que ha perdido en estos años dejadez por parte del PP en el gobierno municipal".

Al mismo tiempo, en una comparecencia este miércoles en Plasencia junto al líder regional del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, y el secretario general local, Alfredo Moreno, ha destacado la "unidad absoluta" en torno a su candidatura; y ha reivindicado que las "grandes inversiones" en la ciudad se han hecho en los últimos 15 años "de la mano" de gobiernos socialistas en la Junta y en la Diputación de Cáceres.

De otro lado, Martín ha rechazado la "utilización de las instituciones" que a su juicio practica el PP en la ciudad, y ha remarcado que ella pretende convertirse "no en la alcaldesa del Ayuntamiento de Plasencia" sino "en la alcaldesa de los placentinos y las placentinas", con la pretensión también de que el consistorio "recobre la vida que tenía, la participación ciudadana".

"Es una dejadez total la que hay hacia esta ciudad, posiblemente por falta de ilusión. Y esa falta de ilusión que ha demostrado el PP la viene a presentar y a representar el PSOE de Plasencia", ha insistido Blanca Martín, quien ha considerado que además de "muy madura" para hacerse cargo de la Alcaldía, tiene "ilusión" para lograrlo.

COTRINA VE "ILUSIONANTE" EL PROYECTO SOCIALISTA

Por su parte, el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, se ha mostrado "feliz" por el proyecto político "integrador" y de "unidad" alcanzado en Plasencia de cara a las próximas elecciones municipales, con Blanca Martín como candidata del partido.

Según ha dicho, el proyecto socialista en Plasencia "no viene a confrontar con nadie, no viene a decir lo malo que ha sido Pizarro, porque a la vista está que cada uno de los ciudadanos juzgue si ha sido un buen alcalde o si ha sido un alcalde que tiene cosas que mejorar", ha dicho, sino que se va a centrar --con Blanca Martín al frente-- en facilitar "ilusión" y "competitividad electoral para el elector".

Sobre Blanca Martín, ha destacado que es "una placentina de toda la vida para que la gente se vuelva a ilusionar con ella y que además vean que es aquella herramienta política necesaria para poder transformar la ciudad"; y ha subrayado que el PSOE en las próximas elecciones municipales sale a "ganar Plasencia".

"No oculto mi felicidad, no oculto mi ilusión y no oculto que el PSOE de Extremadura sale a ganar Plasencia. Que venimos a arropar a la candidata, a la agrupación local, pero venimos fundamentalmente a arropar a todos aquellos placentinos y placentinas que piensan que su ciudad debe ser esperanzadora", ha apuntado Sánchez Cotrina.

En este sentido, ha invitado a Blanca Martín a "currar", ponerse "las zapatillas" junto a la agrupación socialista para difundir un "proyecto ilusionante" con el que recorrer "cada barrio".

"Llevamos un tiempo en que no lo es y venimos a demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera. Venimos a cambiarlo todo y dentro de ese cambiarlo todo necesitamos a toda la ciudad. Necesitamos que nos escuchen, necesitamos recorrer cada barrio. Nos gusta mucho el centro, nos gusta que esté limpio, nos gusta que esté arreglado alcaldesa, pero también nos importan muchísimo los barrios que están absolutamente abandonados", ha dicho.

Para ello, ha remarcado la "solvencia política", la "agenda de contactos impresionante", y la "influencia política en la región y fuera de la región impresionante" que tiene Blanca Martín, de quien ha subrayado que llega para decir "basta ya" a la situación de "desidia, dejadez y absoluto abandono" en la que el PP tiene sumida a Plasencia.

"Un alcalde tiene que tener los ojos de la ciudad y si además tienen ojos de mujer, en este caso yo creo que mejor. Porque la trayectoria histórica de Plasencia nos dice que cuando una mujer ha mirado a Plasencia en el rostro de todos y cada uno de los vecinos de esta ciudad, ha ido bien a Plasencia", ha destacado.

"Ha sido la ciudad del norte y hoy venimos aquí a decir bien alto y bien claro que el PSOE de Extremadura apuesta por Plasencia, que quiere que la cuarta ciudad de la región sea parte del proyecto político que Cotrina está defendiendo en todo lo largo y ancho de toda esta región", ha indicado.

LA PERSONA "MÁS INDICADA"

De su lado, el secretario general del PSOE de Plasencia, Alfredo Moreno, ha afirmado que Blanca Martín es "la persona indicada" para liderar la lista electoral a la Alcaldía de la ciudad en las próximas municipales.

"Os presento a la nueva candidata, la próxima alcaldesa de Plasencia, que creemos que es la persona que es la más indicada y la que está preparada para ser la próxima candidata de nuestra agrupación", ha reconocido Moreno, quien ha destacado el hecho de que haya habido acuerdo en torno a la elección de la candidata sin necesidad de celebrar primarias.

Ha resaltado, así, que por "consenso" se ha determinado que Martín sea la candidata a la Alcaldía, una persona que "tiene la capacidad, la solvencia, la experiencia, el interés y además la ilusión por llevar a cabo el proyecto de futuro y de ciudad del PSOE" que se va a "ampliar" partiendo ahora desde "lo más básico", como es la limpieza, el asfaltado o el arreglo de calles en la ciudad.