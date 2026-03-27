El Banco de Alimentos de Badajoz celebrará este viernes y sábado una operación Kilo en supermercados DIA de la provincia

El Banco de Alimentos de Badajoz celebrará durante este viernes y sábado, días 27 y 28 de marzo, una nueva operación Kilo en los supermercados DIA de la provincia.

Se pretende recoger todo tipo de alimentos no perecederos, especialmente pasta, arroz, legumbres, conservas de pescado, aceite, galletas, fruta en almíbar y potitos, que se destinarán a todos los beneficiarios de la provincia a los que la entidad atiende mensualmente.

En total son 39 supermercados DIA de la provincia los que estarán disponibles para esta recogida. De ellos, once están ubicados en la ciudad de Badajoz, tres en Almendralejo, otros tres en Mérida, dos en Don Benito y otros dos en Zafra.

El resto se localizan en Alburquerque, Azuaga, Barcarrota, Villanueva de la Serena, Fregenal de la Sierra, La Garrovilla, Gévora, Jerez de los Caballeros, Montijo, Villar del Rey, Olivenza, Santa Amalia, Santa Marta, San Vicente de Alcántara, Los Santos de Maimona, Talavera la Real, Valverde de Leganés y Villafranca de los Barros.

El Banco de Alimentos ha considerado "indispensable" esta recogida para poder afrontar los próximos repartos tras la disminución de excedentes de empresas y donaciones.

Por ello ha realizado un llamamiento a la solidaridad de todos los ciudadanos de la provincia para que colaboren en esta acción solidaria, según ha expuesto en nota de prensa.