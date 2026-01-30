La Audiencia de Badajoz condena a 22 años de prisión a la acusada de asesinar a su pareja en Zafra

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado conforme al veredicto del Tribunal del Jurado 22 años de prisión a la acusada de asesinar a su pareja en julio de 2024 en la localidad pacense de Zafra, aprovechando que este dormía y tenía sus capacidades mermadas por el consumo de drogas.

La sala la condena además al pago de un total de 240.000 euros en concepto de responsabilidad civil a los padres y a la hija menor de la víctima y prohíbe a la condenada a acercarse a ellos durante diez años después de la pena privativa de libertad, ha informado en nota de prensa el TSJEx.

La sentencia, en la que se le condena por un delito de asesinato con alevosía con el agravante de parentesco, establece como hechos probados que la acusada y la víctima mantenían una relación sentimental, pese a existir una orden judicial de alejamiento impuesta previamente al hombre.

La madrugada del 9 de julio de 2024, tras pasar juntos la tarde y noche, regresaron al domicilio de la víctima y cuando este se encontraba dormido y bajo los efectos de drogas, con sus capacidades muy mermadas, la acusada lo atacó por sorpresa con una navaja, asestándole varias puñaladas, entre ellas una mortal en el tórax que perforó la aorta.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura