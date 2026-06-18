Ara Sánchez dice que las políticas LGTBI están "blindadas" con Guardiola y sin instrucciones para la prioridad nacional

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha remarcado que las políticas LGTBI están "blindadas" con la 'popular' María Guardiola en el poder.

Asimismo, ha señalado que no existen instrucciones en su departamento para la aplicación en el colectivo migrante LGTBI de la 'prioridad nacional' que viene defendiendo Vox en otros aspectos dentro del acuerdo de gobierno con el PP en la comunidad.

"Yo, desde luego, no tengo ningún tipo de noticias, no existe ningún tipo de instrucción, ni existe ninguna cuestión que afecte a las competencias de Presidencia y de esta Secretaría General en ese sentido (la aplicación de la prioridad nacional en el colectivo LGTBI de migrantes)", ha espetado Sánchez Vera.

Así, sobre el colectivo de migrantes LGTBI, ha incidido en que desde el Gobierno de Guardiola van a "proteger" y a "implementar" políticas encaminadas a "defender los derechos", porque "son derechos humanos y derechos fundamentales de las personas y, por lo tanto, también del colectivo LGTBI", añade.

También, en cuanto a la situación de la Ley LGTBI extremeña, Sánchez Vera ha indicado que "en ningún momento se ha dicho ni forma parte del pacto de gobierno (con Vox) que se vaya a modificar o derogar" dicha norma en la región.

Al respecto, tras recordar que las competencias en esta materia residen en Presidencia de la Junta, ha destacado que van a seguir "trabajando, protegiendo e implementando políticas públicas para luchar contra cualquier forma de violencia, discriminación o rechazo que puedan sufrir las personas del colectivo" en Extremadura.

CAMPAÑA INSTITUCIONAL

De este modo lo ha señalado durante la presentación este miércoles en Mérida de la campaña institucional de la Junta con motivo del Orgullo LGTBIQ+ 2026, que bajo el lema 'Ser, estar, existir' celebra los "avances" experimentados en este colectivo y remarca el "compromiso absoluto" del Gobierno de Guardiola con estas temáticas, en las que según ha subrayado no van a dar "ni un sólo paso atrás".

Así, ha defendido la "reivindicación histórica" y al mismo tiempo la "aspiración colectiva" del "derecho que tienen todas las personas a vivir en libertad, con dignidad, con igualdad de trato y de oportunidades, cualquiera que sea su orientación sexual, identidad o expresión de género".

"Queremos celebrar la diversidad, la libertad, los avances que se han producido durante décadas con el esfuerzo y el compromiso de personas y entidades que han estado trabajando para construir una sociedad más justa e igualitaria", ha espetado Sánchez Vera.

Al respecto, también ha añadido que al mismo tiempo "es un día para reivindicar, porque todavía hay personas que sufren discriminación, violencia, rechazo, odio por el mero hecho de ser, porque todavía queda mucho camino por avanzar para poder garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas LGTBIQ+".

Con ello, ha insistido en que el "compromiso" del Gobierno de María Guardiola con la comunidad LGTBIQ+ "es absoluto". "Lo ha sido desde el primer momento que llegamos al Gobierno de la Junta de Extremadura y lo va a seguir siendo. Y no vamos a dar ni un solo paso atrás", ha ahondado.

En este sentido, ha remarcado que "defender los derechos del colectivo no es una cuestión de ideología, no es de derechas ni de izquierdas", sino que "es una cuestión que pertenece al ámbito de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de las personas".

"Pertenece al ámbito de todas aquellas personas que creemos que todos y todas tienen derecho a vivir en libertad, con dignidad, en igualdad, con seguridad y sin miedo. Es una cuestión que debe ser protegida y defendida y garantizada sin ningún tipo de excepción", ha insistido Sánchez Vera, quien ha apuntado que el objetivo de la campaña institucional de la Junta es difundir el mensaje "sencillo pero muy poderoso" de que "todas las personas tenemos derecho a ser y a sentir como queramos".

Esta campaña se va a difundir durante las próximas semanas a través de cuñas de radio, prensa escrita y digital, redes sociales y autobuses urbanos, con el objetivo de dar visibilidad a una "realidad" que, ha dicho, debería formar parte de la "normalidad cotidiana".

Además, ha anunciado que a partir del día 24 de junio se desplegará una lona con la imagen de la campaña en la fachada de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, en Mérida.

PRIORIDAD NACIONAL

De igual modo, cuestionada sobre si se va a aplicar el principio de prioridad nacional para el colectivo de migrantes LGTBI en Extremadura, ha respondido que "la auténtica prioridad para el Gobierno de María Guardiola, para la Junta de Extremadura, para este gobierno, es la defensa a ultranza de los derechos de cualquier persona".

"En materia LGTBI y del colectivo LGTBI, no solamente estamos ampliando derechos y estamos avanzando en derechos, sino estamos garantizando la efectividad de esos derechos del colectivo", ha señalado, quien ha recordado que, por ejemplo, ha sido con el Gobierno de María Guardiola cuando se han lanzado las campañas por el orgullo LGTBIQ+ en Extremadura, que "antes no existían".

También ha subrayado que los días 17 de mayo y 28 de junio ondea la bandera del colectivo en el edificio de Presidencia de la Junta; así como que se ha vuelto a "revitalizar "el Observatorio Extremeño contra la Discriminación por Orientación Sexual y Identidad de Género.

"Hemos dicho y volvemos a reafirmar y vuelvo a mantener y reseñar con absoluta rotundidad que no vamos a dar ni un solo paso atrás", ha insistido Sánchez Vera, quien ha afirmado que "las políticas de igualdad, de violencia de género, de conciliación y corresponsabilidad y de colectivo LGTBIQ+ están blindadas".

"Y el término blindar significa que vamos a seguir trabajando para reforzar y para garantizar la efectividad de sus derechos", ha incidido.