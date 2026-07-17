APTUEX y la Junta de Extremadura refuerzan su colaboración para impulsar el turismo y mejorar la competitividad del sector

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (APTUEX) ha mantenido una reunión de trabajo con el Director General de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos Prieto, en un encuentro de más de dos horas que se desarrolló en un clima de diálogo, colaboración y entendimiento, y que ambas partes han valorado muy positivamente.

Durante la reunión, APTUEX trasladó a la Dirección General de Turismo un amplio documento con propuestas orientadas a fortalecer la competitividad del sector y contribuir al desarrollo del turismo en Extremadura. Entre las principales inquietudes planteadas destacan la actualización del Decreto de Apartamentos Turísticos, el refuerzo de la seguridad jurídica, la simplificación administrativa, una mayor promoción del destino y de los apartamentos turísticos, el impulso de la digitalización y la formación, la creación de ayudas específicas para el sector, el apoyo a la rehabilitación del patrimonio, la lucha contra la oferta ilegal y el fortalecimiento de la colaboración público-privada.

Desde APTUEX queremos destacar y agradecer la excelente disposición, cercanía y capacidad de escucha mostradas por el Director General de Turismo, quien recibió con interés todas las propuestas presentadas y manifestó su voluntad de mantener una relación fluida con el sector para seguir avanzando en aquellas iniciativas que permitan mejorar la competitividad turística de Extremadura.

El presidente de APTUEX, Javier Gutiérrez Rubio, valoró muy positivamente el encuentro:

"Quiero agradecer al Director General de Turismo su disponibilidad y el tiempo dedicado a escuchar nuestras propuestas. Hemos encontrado una actitud abierta, receptiva y con una clara voluntad de colaboración. Este tipo de reuniones demuestran que cuando la Administración y el sector privado trabajan juntos, se generan oportunidades para construir un turismo más competitivo, sostenible y de mayor calidad."

Asimismo, añadió:

"APTUEX seguirá aportando ideas, experiencia y capacidad de trabajo para contribuir al crecimiento del turismo en Extremadura. Nuestro compromiso es colaborar lealmente con la Junta de Extremadura en todas aquellas iniciativas que favorezcan la inversión, la profesionalización del sector y la creación de empleo. Estamos convencidos de que el diálogo permanente es el mejor camino para afrontar los retos del presente y aprovechar las oportunidades del futuro."

La asociación considera que esta reunión marca el inicio de una etapa de mayor colaboración institucional, basada en el diálogo y la cooperación, con el objetivo común de consolidar a Extremadura como un destino turístico de referencia y seguir impulsando un sector que genera riqueza, empleo y contribuye a la recuperación y puesta en valor del patrimonio de la región.

APTUEX reitera su disposición a colaborar activamente con la Junta de Extremadura en el desarrollo de futuras iniciativas y agradece la sensibilidad mostrada hacia un sector que desempeña un papel cada vez más relevante en la oferta turística extremeña.