Aprobado el decreto para la creación del Grado III+ de dependencia extrema con un decreto pionero para pacientes con ELA

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara Gª Espada, ha defendido hoy en el pleno de la Asamblea, el decreto-ley de medidas urgentes destinado a mejorar de forma inmediata la vida de las personas con ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

Este decreto supone un salto cualitativo en el sistema de dependencia extremeño, con la puesta en marcha del Grado III+ de dependencia extrema, una figura en la que el Ejecutivo autonómico lleva meses trabajando para dar respuesta a las necesidades reales de estos pacientes y sus familias.

Entre las principales novedades, destaca que la Junta hará efectiva la prestación desde el momento de la solicitud o la contratación del servicio, adelantando el pago con fondos autonómicos hasta la resolución definitiva. Asimismo, se elimina carga burocrática mediante un procedimiento de urgencia que reduce los plazos a solo dos meses, frente a los seis meses habituales.

El decreto adapta el catálogo de servicios y prestaciones económicas para garantizar una atención intensiva en el domicilio, orientada a prevenir situaciones de riesgo vital y permitir que las personas afectadas puedan mantener su proyecto de vida.

Las personas reconocidas con este grado podrán recibir prestaciones económicas vinculadas a la ayuda a domicilio o a la asistencia personal que oscilarán entre los 3.200 y los 9.859 euros mensuales. Estas ayudas permitirán organizar cuidados flexibles -desde 5 hasta 24 horas diarias, incluyendo atención nocturna- en función de las necesidades y decisiones de cada familia.

Además, estas prestaciones no estarán sujetas a la capacidad económica de los beneficiarios y tendrán copago cero.

El Ejecutivo autonómico refuerza así su compromiso con quienes más lo necesitan. En 2024 ya se dio un primer paso con la creación de ayudas específicas de 2.000 euros para personas con ELA, una medida inédita hasta entonces que benefició a decenas de familias. Ahora, estas ayudas se actualizarán hasta los 4.000 euros a partir de 2027 para quienes aún no dispongan de la resolución del Grado III+.

Este decreto responde a una realidad social urgente. La ELA es una enfermedad que avanza sin tregua y exige cuidados constantes, transformando por completo la vida de quienes la padecen y de sus familias. Con esta norma, el gobierno de María Guardiola no solo reconoce derechos, sino que establece una nueva forma de abordar la dependencia extrema, centrada en la dignidad, la rapidez y la atención efectiva.

Este decreto no solo crea un nuevo grado; crea una nueva forma de mirar la dependencia extrema.