APAMEX mantiene un encuentro con la Presidenta de la Diputación de Badajoz Raquel Del Puerto

La entidad APAMEX ha celebrado una amplia reunión con la Presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto Carrasco, enmarcada en la intensa colaboración que la institución provincial viene manteniendo con la ong y los numerosos frentes de trabajo, todos ellos centrados en medidas tangibles y actuaciones concretas que tienen como objetivo la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia de Badajoz, principalmente aquellos que más dificultades tienen.

En la reunión ha participado el Presidente de Apamex, Jesús Gumiel, y el Secretario de Organización, Francisco Silvestre. Entre los ámbitos de colaboración, muchos de ellos iniciados en el año 2000 con el primer convenio de colaboración, destacan los relacionados con los cinco planes de accesibilidad de la Diputación de Badajoz, y que superan los cuatro millones de euros de inversión, centrados en elementos de accesibilidad destinados a los municipios de la provincia, siendo Apamex la que supervisa el cumplimiento de la normativa y los requisitos técnicos elaborando los preceptivos informes de idoneidad.

Además, en el ámbito de la sensibilización, se ha dado un repaso al impacto que vienen provocando las once ediciones del concurso fotográfico SIN BARRERAS, y su repercusión a nivel nacional.En materia de transporte, desde Apamex se ha valorado muy positivamente la receptividad de la Diputación de Badajoz aceptando la propuesta que se le presentó en su día, en el sentido de poner en marcha una línea de subvenciones para EUROTAXIS abierta a los profesionales de la provincia.Todo ello con una primera resolución para siete profesionales y el plazo abierto para la siguiente fase hasta el 31 de octubre.

INCUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD DEL LOPEZ DE AYALA.

Con respecto a la accesibilidad en la edificación, desde Apamex se le ha solicitado a la presidenta de la Diputación que plantee formalmente en la próxima reunión del Consorcio del Lopez de Ayala que se lleven a cabo las mejoras en el patio de butacas que permitan que este edificio cultural cumpla la normativa en materia de accesibilidad. Todo ello ante la negativa de la Directora del Lopez de Ayala, y que el tema se ha trasladado a otros miembros del Consorcio sin que hasta el momento se tomen las medidas oportunas.También, se ha agradecido la receptividad de instalar dos aseos para personas con ostomía en el Hospital Centro Vivo, tal y como se le solicitó desde Apamex, valorando la urgencia en la ejecución de la intervención, evidenciando la implicación de la Diputación de Badajoz con las personas que precisan medidas específicas en el ámbito sanitario.

ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO.

En materia de adaptación de puestos de trabajo, se ha abordado el contenido de los informes presentados por Apamex a petición de la Diputación de Badajoz, para funcionarios con discapacidad, así como la previsible acción normativa a impartir en esta materia dirigida a profesionales de diversas áreas.

Además, se ha destacado la reciente reunión con el Gerente del Consorcio de Prevención y Extinción de incendios del Parque de bomberos de Diputación de Badajoz, exponiendo los detalles y pautas claves en la instalación en municipios de la provincia de ascensores exteriores ocupando plazas de las bandas de estacionamiento.

El voluntariado también ha contado con implicación por parte de la Diputación de Badajoz, como lo demuestra la celebración a finales del pasado año de la I Feria de Asociaciones de Voluntariado en cuidados paliativos, celebrada en el Hospital Centro Vivo. En este sentido se ha concretado la celebración sobre el mes de octubre de la segunda edición de la Feria de Asociaciones de Voluntariado en cuidados paliativos, en el mismo lugar dado el éxito de participación y medios ofrecidos