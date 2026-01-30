Apamex y el Coade refuerzan su colaboración para avanzar en accesibilidad y arquitectura

Apamex y el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade) han reforzado su colaboración para avanzar en materia de accesibilidad y arquitectura en el transcurso de un encuentro en el que han abordado la intención de poner en marcha mesas de trabajo y jornadas técnicas conjuntas que aborden temáticas específicas relacionadas con la arquitectura, el diseño, y la accesibilidad.

La sede de Apamex ha acogido esta reunión de trabajo con responsables del Coade, con la participación de su decano, Manuel Cabalgante Gallardo, acompañado de Estefanía Sánchez, vocal del colegio; mientras que por parte de Apamex, han participado su presidente, Jesús Gumiel; la directora de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), Asunción Muñoz, y las técnicas de la misma, Ana Navas y María Ángeles Carretero.

Durante el encuentro, ambas entidades han reafirmado su voluntad de continuar con la colaboración que vienen desarrollando en los últimos años, centrada en la promoción de la accesibilidad universal y la mejora de la calidad arquitectónica en la región.

Entre los acuerdos alcanzados, destaca la intención de poner en marcha mesas de trabajo y jornadas técnicas conjuntas que aborden temáticas específicas relacionadas con la arquitectura, el diseño, y la accesibilidad, según indica Apamex en nota de prensa.

Estas iniciativas permitirán impulsar la formación especializada y generar sinergias en proyectos de interés común, además de poner en relieve la evolución que está experimentado la accesibilidad en los últimos años, gracias a la incorporación de nuevas soluciones arquitectónicas y de diseño, que ofrecen respuestas más innovadoras, funcionales y estéticamente integradas.

En este contexto, se considera "fundamental" sumar esfuerzos de cara a trabajar "desde la complicidad" con responsables políticos y técnicos municipales, partiendo de las actuales demandas ciudadanas que, en algunos casos, se pueden considerar como "impactantes", pero que representan un avance necesario hacia entornos más inclusivos y accesibles para todas las personas.

Apamex y el Coade subrayan así su compromiso compartido con el diseño de entornos más inclusivos y accesibles, contribuyendo al progreso social y a la igualdad de oportunidades en el ámbito de la edificación y el urbanismo en Extremadura. Además, se considera fundamental seguir potenciando el reconocimiento al trabajo que los arquitectos están liderando, con lo que se evidencia la función social que ejercitan.