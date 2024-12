Apag Asaja califica 2024 de año "normal" en lo climatológico y "reivindicativo" en las calles

Apag Extremadura Asaja ha calificado 2024 como un año "normal" en lo climatológico, lo que ha beneficiado a las producciones agrícolas, salvo excepciones por el "factor precio" en cereales de invierno, vino, arroz y apicultura; un año marcado por la afectación de la lengua azul a la cabaña ganadera y "muy reivindicativo" con movilizaciones en la calle ante la falta de respuestas a los problemas del campo.



En rueda de prensa, el presidente de esta organización profesional agraria, Juan Metidieri, ha tildado la gestión del Ministerio de Agricultura durante este año de "despropósito" con 43 medidas que han sido "43 mentiras", el apoyo a medidas que suponen un endurecimiento ambiental que perjudica al sector como la Ley de Restauración de la Naturaleza o la Agenda 2030.



A ello ha sumado el respaldo al acuerdo de Mercosur que espera el Gobierno central "rectifique" aunque lo duda a tenor de lo ocurrido en el acuerdo con Marruecos; las dificultades derivadas de los protocolos frente a la lengua azul pues las restricciones han causado problemas en la comercialización del ganado; y el denominado cuaderno electrónico para cuya entrada en vigor piden una prórroga.



De la gestión de la Junta de Extremadura ha mencionado que ha sido un año de "luces y sombras", pues, por un lado, ha destacado las ayudas al sector del vino pero, por otro, le pide que pague todos los expedientes de ayudas, que "no solamente se emplee en abonar los pagos PAC", y se faciliten los préstamos a los cultivos permanentes.



El presidente de Apag Extremadura Asaja ha incidido en que después de un año "muy seco", 2024 ha sido benévolo con temperaturas y precipitaciones adecuadas a cada estación, en parámetros normales o ligeramente superior en lluvias.



Ha explicado que el viñedo, con 74.000 hectáreas, ha tenido una producción media con precios muy a la baja, que están recuperando ahora los vinos; en olivar se está cerca de superar las 300.000 hectáreas, pasando de "precios razonablemente buenos en la anterior campaña a unos por debajo del coste de producción en la actualidad".



Junto al viñedo, otro cultivo "fuertemente perjudicado" este año han sido los cereales de invierno que han tenido una buena cosecha pero "los precios no han acompañado", situándose por debajo de los costes de producción.



Respecto al regadío, el maíz está en "decadencia absoluta", pasando en los últimos años de 46.000 a 25.000 ha; la campaña del arroz se ha desarrollado "con total normalidad" pero con "precios ruinosos"; la del tomate ha sido "bastante aceptable", así como la de frutales de hueso.



Por su parte, la cabaña ganadera ha contado con "unos precios aceptables" en todas las producciones: bovino, ovino, caprino o porcino, y el principal problema ha sido la lengua azul especialmente en la zona fronteriza, con la presencia de cuatro serotipos en la región; además de que el control de la tuberculosis sigue sin ser efectivo, "con sacrificios de animales sin una solución definitiva".



Para el sector apícola, según Metidieri, 2024 ha sido "un año relativamente bueno, con 644.000 colmenas registradas, pero cerca del 90 % de la producción está sin vender, lo que podría ser "una verdadera ruina para los apicultores" si no se vende esa miel almacenada.



Tras un 2024 reivindicativo, con numerosas movilizaciones y tractoradas, espera un 2025 en la misma línea ante la falta de soluciones a los problemas del campo, para el que demanda medidas reales y efectivas; que se abonen los expedientes todavía por resolver; tratamientos naturales para atajar los problemas fitosanitarios en los cereales de invierno como la quema de rastrojos, o gestionar mejor la crisis de la lengua azul, con vacunas suficientes y un plan de vacunación acertado.



Intensificar la vigilancia del campo debido a los robos y que todos los seguros agroganaderos cuenten con las coberturas apropiadas son otras de sus peticiones para el nuevo año, en el que pide se afronte de verdad el proyecto de regadío de Tierra de Barros y que los partidos dejen de usarlo como "herramienta política" pues los agricultores están cansados de "tanto engaño".



Además, ha avanzado que en el mes de enero se celebrará una reunión para la renovación del convenio del campo en la que se tratará la reducción de la jornada laboral será uno de los temas a debatir y que afecta "muy negativamente" porque "la situación que tenemos en Extremadura no es similar a la que hay en otras comunidades autónomas"