Alter Enersun cierra con CaixaBank, BBVA y Santander 60 millones de financiación para hibridar fotovoltaicas extremeñas

Alter Enersun, empresa de referencia en el sector de las energías renovables y cabecera del Grupo Alter Enersun, ha cerrado una financiación que supera los 60 millones de euros con CaixaBank, BBVA y Banco Santander destinada a sus activos fotovoltaicos ubicados en Extremadura, para impulsar la incorporación de sistemas de almacenamiento energético mediante baterías.

La operación permitirá acometer las inversiones previstas para la instalación de los sistemas de almacenamiento y fortalecer la estructura financiera de los activos.

La financiación, que comprende las instalaciones de Alconchel, Cáceres, San Serván, Jerez y Barcarrota, refleja la confianza de tres de las principales entidades financieras del país en la calidad de los activos de Alter Enersun, la capacidad de ejecución de la compañía y la estrategia de crecimiento a largo plazo del Grupo.

Estas instalaciones suman una potencia fotovoltaica conjunta de 90 MWp, y contarán con una capacidad de almacenamiento de 135 MWh mediante baterías, reforzando una estrategia basada en la combinación de generación renovable, almacenamiento y creación de valor a largo plazo.

La incorporación de los sistemas de almacenamiento permitirá conservar parte de la energía producida durante las horas de mayor generación solar para ponerla a disposición del sistema en otros momentos de demanda. De este modo, se optimiza el aprovechamiento de la producción renovable, se aporta una mayor flexibilidad al sistema eléctrico y se favorece una gestión "más eficiente" de la energía, señala en nota de prensa Alter Enersun.

De este modo, Extremadura ocupa una posición destacada dentro de la estrategia de crecimiento de Alter Enersun. Con esta operación, la compañía continúa avanzando en la evolución de sus activos fotovoltaicos hacia instalaciones híbridas capaces de combinar generación renovable y almacenamiento energético, una solución clave para acelerar la transición energética y reforzar la seguridad del suministro.

El desarrollo de estas infraestructuras tendrá, asimismo, un impacto "positivo" en los territorios en los que se ubican los proyectos, impulsando la actividad económica local y la participación de empresas y profesionales vinculados a la ingeniería, la construcción, los montajes eléctricos, el transporte y los servicios técnicos especializados.

Además, el almacenamiento energético contribuirá a incrementar la resiliencia y eficiencia del sistema eléctrico, reducir la dependencia de fuentes convencionales y favorecer el desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas asociadas a una de las tecnologías "más relevantes" para la descarbonización de la economía.

"Esta financiación supone un nuevo paso en nuestra estrategia de consolidar una cartera de activos renovables cada vez más eficiente y competitiva. El almacenamiento energético es un elemento clave para maximizar el valor de la generación renovable y seguir contribuyendo a un sistema energético más sostenible y flexible, así como para seguir generando impacto económico y social positivo en los territorios donde desarrollamos nuestra actividad", ha señalado el CEO del Grupo Alter Enersun, José Luis Morlanes.