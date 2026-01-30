La AIReF recomienda a Extremadura que su plan financiero ajuste a tasas de referencia la senda de crecimiento del gasto

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado a Extremadura, al igual que a Canarias y Castilla-La Mancha, que, en el caso de que tuvieran que presentar un Plan Económico Financiero (PEF) por el incumplimiento de la regla de gasto de 2024, incluyeran medidas suficientes para asegurar una senda de crecimiento del gasto computable ajustada a las tasas de referencia en todo el periodo, detallando sus elementos, impacto y calendario.

Alternativamente, ha instado a vigilar la ejecución presupuestaria y adoptar medidas si fuera necesario. Las tres comunidades se comprometieron a cumplir la recomendación, señala Airef, que, por otra parte, ha trasladado al Gobierno la conveniencia de contar con una senda de objetivos de estabilidad coherente con el cumplimiento de la regla de gasto nacional y europea, aunque el Gobierno considera que su propuesta de objetivos cumple con esta recomendación.

El organismo independiente que dirige Cristina Herrero ha publicado este jueves seguimiento de las recomendaciones emitidas a las Administraciones públicas en el cuarto trimestre de 2025, periodo en el que formuló cinco recomendaciones dirigidas a la aplicación de la Ley de Estabilidad en lo relativo a la fijación de objetivos y a la aplicación de medidas correctoras.

Estas recomendaciones se rigen por el principio de cumplir o explicar, de forma que las Administraciones tienen la obligación de seguirlas, o explicar los motivos por los que se desvían de las mismas.

Teniendo en cuenta que la misma recomendación se puede dirigir a más de una administración, en el cuarto trimestre se emitieron nueve recomendaciones: dos al Ministerio Hacienda, una al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y seis a comunidades autónomas.