Adenex elige Azuaga para celebrar su XXIV Día de la Orquídea de Extremadura

El Grupo de Botánica de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha elegido Azuaga para celebrar su XXIV Día de la Orquídea de Extremadura.

Como es ya tradicional, una charla y una salida por el campo serán las actividades centrales de esta jornada, que se celebrará el 11 de abril y con la que se pretende divulgar la "extraordinaria variedad e importancia" de estas plantas, promover su investigación y evaluar sus amenazas, así como desarrollar acciones de conservación efectivas y sensibilizar al público sobre la relevancia de proteger esta familia botánica.

El punto de encuentro será la Casa de la Cultura de Azuaga a las 10,00 del sábado 11 de abril. La jornada comenzará con la visita a la exposición 'Orquídeas de Extremadura', editada por Adenex, y que permanecerá allí hasta el 30 de abril. Además, se hará entrega de fruta por parte del Ayuntamiento de Azuaga.

El día continuará con la ponencia 'Buscando orquídeas por estratos: un comentario desde Escocia', impartida por John Fergus Crystal Nugent, que dará paso a una ruta guiada por el entorno de la localidad para observar estar "fascinantes flores" en su hábitat natural, informa Adenex en su página web. La actividad es gratuita, pero requiere de inscripción previa.