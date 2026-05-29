El 14% de las viviendas en Extremadura se venden en menos de una semana

El 14% de las viviendas en Extremadura, tanto en Badajoz como en Cáceres, que se han vendido a través de Idealista en el primer trimestre de 2026 no han durado ni una semana publicadas en la plataforma, produciéndose lo que el portal inmobilario denomina como 'venta expréss'.

En el caso de Badajoz, el porcentaje ha subido cuatro puntos porcentuales frente al primer trimestre de 2025, cuando estas 'ventas expréss' suponían el 10% de todos las viviendas anunciadas. En cambio, en Cáceres, se han reducido del 15% al 14% entre un trimestre y otro.

El resto se han vendido entre una semana y más de un año. En la provincia de Badajoz, también 14% se ha vendido entre una semana y un mes tras publicarse el anuncio; el 30%, entre 1 y tres meses; el 33%, entre 3 meses y un año; y un 9% después de más de un año de anunciarse en el portal.

En Cáceres, el 25% de las viviendas han durado entre una semana y un mes; el 19%, entre 1 y 3 meses; el 30%, entre 3 meses y un año; y el 11% más de un año, según el estudio publicado este jueves por la propia plataforma inmobiliaria.