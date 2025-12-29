El 112 interviene en Extremadura en 70 accidentes de tráfico en la Operación Salida de Navidad

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha intervenido en un total de 70 accidentes de tráfico, con 23 personas heridas (2 graves y 21 leves), y sin que se registraran fallecimientos, durante el dispositivo especial 'Operación Salida' de Navidad de la Dirección General de Tráfico.

Los datos corresponden al período comprendido entre las 15,00 horas del día 19 de diciembre y las 23,59 horas del 25 de diciembre, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

De los 70 accidentes registrados, 40 se produjeron en vía interurbana y 30 en casco urbano, y, por provincias, 37 fueron en Badajoz y 33 en Cáceres.

En cuanto a los recursos coordinados por el Centro 112, fueron un total de 99, de los cuales 41 pertenecían a la Guardia Civil, 24 al Servicio Extremeño de Salud, 26 a Policía Local, 5 a los servicios de bomberos y 3 a Cruz Roja.