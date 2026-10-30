Muere un joven de 22 años presuntamente apuñalado por otro de 19 que ha sido detenido en Plasencia (Cáceres)

Un varón de 22 años ha fallecido la madrugada de este viernes, 30 de octubre, en Plasencia (Cáceres) como consecuencia de las heridas sufridas por arma blanca presuntamente a manos de otro joven de 19 años, que ha sido detenido.

El presunto autor de los hechos permanece en dependencias policiales en la localidad placentina, mientras se realizan las correspondientes diligencias, que están llevando a cabo Policía Judicial y Científica para el total esclarecimiento del crimen.

Los hechos han ocurrido en torno a las 2,00 horas en la calle Talavera, según han confirmado a Europa Press fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.