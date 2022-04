Miembros de la Plataforma del Transporte se concentran ante la delegación del Gobierno denunciando que las medidas son insuficientes

Una treintena de transportistas pertenecientes a la Plataforma Nacional que se concentraban este mediodía ante la sede en Badajoz de la Delegación del Gobierno. Este fin de semana tienen asamblea para decidir si continúan convocando paros, pero insisten en que siguen trabajando a pérdidas pese al paso positivo de reducir el precio del combustible. Su coordinador regional, Germán Martínez, insiste en que si no pueden subir los portes, no les sale a cuenta. También exigen disculpas a la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, asegurando que ellos no son unos ultras sino gente trabajadora y normal. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, dice respetar la manifestación, pero les recuerda que el dinero del descuento del combustible sale del bolsillo de todos los ciudadanos.