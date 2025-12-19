Vuelve el cine al Teatro María Luisa con la proyección de ET, La princesa prometida y La Historia interminable

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por los delegados municipales, Silvia Fernández, Antonio Vélez y Julio César Fuster, además de la coordinadora del teatro, Amalia Pérez, junto a Ángel Briz y David Garrido, organizadores del Festival de Cine Inédito, han comprobado hoy el funcionamiento del nuevo sistema profesional que permitirá proyecciones en el teatro María Luisa.

“Vuelve el cine al Teatro María Luisa, vuelve como hace más de 20 años desde que cerró, en el que la gente de nuestra generación podía venir películas al único cine que había en Mérida, hasta que aparecieron los cines comerciales un tiempo más tarde” explica el alcalde.

Tres películas de lo mejor del cine de los 80 se podrán ver, de nuevo, en el María Luisa. El teatro recupera su capacidad de proyectar cine y lo hace con ET, La princesa prometida y La historia interminable, títulos que ya se pudieron ver hace años en el histórico teatro pero que ahora lo harán con la mejor calidad técnica que ofrece el renovado espacio.

“El objetivo del Ayuntamiento fue siempre recuperar este lugar como sala de cine, pero también hacerlo no para competir con el cine comercial sino para que se puedan realizar aquí otro tipo de proyecciones que lleguen a más publico y complementen la oferta cultural” añade Antonio Rodríguez Osuna.

Por su parte, la coordinadora del Teatro María Luisa, Amalia Pérez subraya “la enorme ilusión de recuperar el cine en el María Luisa; aquí vivimos nuestras primeras películas y ahora sentimos una gran emoción de poder venir de nuevo a ver películas, ahora con nuestros hijos”.

Ángel Briz, director del Festival de Cine Inédito recalca que “esperamos que en el futuro pueda realizarse aquí el festival ya que había muchos espectadores que no podían acudir a los Cines Victoria, e incluso quizás disponer de dos sedes para la próxima edición”.

La primera película que se proyectará será ET, el 27 de diciembre a las 12 y 18 horas. La princesa prometida será el 2 de enero, a las 12 y las 18 horas, y La historia interminable el 10 de enero, a las 12 y las 18 horas.

El precio de las entradas, que se pondrán a la venta en las taquielals del propio teatro, será de 3 euros y lo recaudado tendrá un fin solidario y será destinado a la Fundación Cris, dedicada a financiar proyectos de investigación para el tratamiento y la cura del cáncer.

El Teatro María Luisa recupera su capacidad de proyectar cine por medio del nuevo sistema incorporado por el Ayuntamiento. La empresa Chemtrol División Teatro SA, por un importe de 155.043,59 € (IVA incluido) ha sido la adjudicataria del contrato para la adquisición de este sistema profesional de cine.

Con esta mejora el Ayuntamiento cumple con dos objetivos: por un lado, seguir cumpliendo con el Plan Director de Cultura, fruto del compromiso con todo el sector cultural emeritense y, por otro lado, devolver el cine al Teatro María Luisa con una calidad profesional.

En cuanto a los diferentes equipamientos técnicos requeridos para la ampliación de instalaciones en Teatro María Luisa de Mérida, de manera que permita extender su uso como sala de proyección cinematográfica, éste se compone de: un videoproyector láser para sistema de cine digital profesional, un sistema acústico de dos vías para cine, una plataforma móvil para sistema acústico de pantalla, una plataforma móvil para sistema acústico de subgrave, un sistema acústico de dos vías para surround, una etapa de potencia de dos canales, pantallas de Refuerzo Visual en Anfiteatro, un videoproyector láser profesional, y un soporte proyector para suspensión desde barra de tramoya con sistema de nivelación y contrapeso antiventeo.

El actual teatro María Luisa es un espacio cultural con un aforo de más de 500 espectadores, cuenta con un espacio destinado a representaciones de artes escénicas y audiovisuales, camerinos, almacenes, espacios polivalentes y espacio de oficinas, entre otros.