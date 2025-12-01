Trabajadoras de limpieza de hospitales de Mérida y Almendralejo se movilizarán para reclamar al SES más personal

CCOO y las trabajadoras del servicio de limpieza de los hospitales de Mérida y Tierra de Barros de Almendralejo iniciarán movilizaciones para reclamar al Servicio Extremeño de Salud (SES) que "solucione realmente los problemas de sobrecarga de trabajo y la falta de personal" en estos centros hospitalarios.

Desde el sindicato y el conjunto de trabajadoras "no se descarta ningún tipo de acción de protesta", que incluso puede culminar en una huelga, si el SES sigue desoyendo sus reivindicaciones, advierte CCOO en nota de prensa.

Para el sindicato, es "lamentable la absoluta falta de respuesta del SES ante la crítica situación de falta de personal, el no cubrir las bajas, sobrecarga de trabajo y estrés laboral generalizado", unas condiciones que, a pesar de la profesionalidad de las trabajadoras, "hacen imposible garantizar una limpieza adecuada y la seguridad de profesionales y usuarios".

Así, señala el sindicato que aunque el SES "conoce perfectamente el problema, continúa mirando hacia otro lado", y permite que las empresas adjudicatarias "sigan incumpliendo los pliegos sin asumir ninguna responsabilidad".

Por todo ello, CCOO del Hábitat subraya que las trabajadoras "han demostrado paciencia, responsabilidad y voluntad de diálogo, pero han llegado al límite", por que advierte de que si el SES "no se pronuncia de forma clara y actúa de manera inmediata para resolver esta problemática, se emprenderán iniciar movilizaciones que pueden acabar en una huelga".

En ese sentido, recuerda que reclaman el "refuerzo urgente" de personal, el "cumplimiento estricto de los pliegos por parte de las empresas y la supervisión y control real por parte del SES".

Y es que, según apunta, "solo con condiciones laborales dignas y un tamaño de plantilla adecuado se puede garantizar una limpieza eficaz y una seguridad adecuada para toda la ciudadanía que utiliza estos centros hospitalarios", concluye.