El senderista Manuel Calderón inicia el 1 de marzo en Mérida los 2.300 km de la Vuelta a Extremadura Caminando

El aventurero y senderista Manuel Calderón Hidalgo, natural de Villanueva de la Serena, iniciará el próximo 1 de marzo en Mérida la Vuelta a Extremadura Caminando, un reto que le llevará a recorrer 2.300 kilómetros divididos en 100 etapas por 176 localidades de la región y que finalizará el 11 de junio también en la capital extremeña.

Esta actividad ha sido presentada este miércoles por el delegado de Deportes, Antonio Marín, quien ha agradecido a Calderón que haya elegido Mérida como lugar de inicio y final de esta "maravillosa ruta senderista que recorrerá el centro, sur y norte de toda la región extremeña".

Según ha explicado el deportista, se trata de un reto personal con el que pretende implicar a la sociedad extremeña para que participe y disfrute del camino, además de impulsar "un producto de turismo sostenible que contribuya al desarrollo rural en zonas poco conocidas y escasamente visitadas".

El itinerario incluye una serie de actividades participativas e inclusivas, en las que Calderón recorrerá 500 metros acompañado por niños de un colegio infantil, personas mayores y personas en silla de ruedas.

También contará con el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer, la Asociación para la Integración de las Personas con Enfermedad Mental y la Asociación de Enfermedades Raras, con el propósito de "superar su propia marca y ser un altavoz para que todas las personas tomen conciencia de su causa".

Además, se involucrará en las actividades de los pueblos a través de las asociaciones de mujeres rurales de Extremadura y hablará con los ayuntamientos, que le entregarán un "regalo itinerante" que portará en su mochila y depositará en el siguiente consistorio para crear "un hilo simbólico de unión entre todos los pueblos del camino".

Asimismo, sellará una credencial que se convertirá en un libro para "fortalecer la identidad y el orgullo regional" de Extremadura, ha indicado.

El senderista Manuel Calderón Hidalgo ha explicado que, una vez finalice la ruta, la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (Fexme) podría homologar el recorrido como el primer camino GR que atraviesa una región española, lo que lo convertirá en un posible "hito a nivel nacional" en el mundo del senderismo.

Los interesados pueden seguir cada etapa a través de sus perfiles en Instagram, Facebook o en la plataforma Wikiloc bajo el perfil 'Vuelta Extremadura Caminando, Sendero Extremadura'.

Por otra parte, Calderón ha invitado a la ciudadanía emeritense a participar en la primera etapa de 25 kilómetros, que comenzará en la Loba Capitolina y seguirá el curso del río Guadiana hasta llegar a Alange. Ha indicado que tendrá tres días de descanso cada 25 kilómetros, equivalentes a 25 etapas, lo que suma un total de 103 días de ruta, y que finalmente regresará a Mérida desde Mirandilla.

Finalmente, ha descrito su proyecto como un sueño personal digno de apoyo para que perdure en la región y que las generaciones venideras lo continúen.

Cabe señalar que la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Mérida y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena han colaborado con la iniciativa, junto con el apoyo del Club de Turismo Extremadura Online, que facilitará al participante el alojamiento y comidas durante el trayecto.