Se pone en marcha un protocolo de prevención y vigilancia en el entorno del Albarregas por la crecida del cauce por las lluvias de las últimas horas

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha un protocolo de prevención y vigilancia para el entorno del Río Albarregas ante la crecida del cauce tras las intensas lluvias de las últimas horas. Previo aviso del Centro Regional 112 de Extremadura, el consistorio emeritense recomienda máxima preocupación en las zonas aledañas al cauce y no acercarse a los márgenes del rio. Se encuentran avisados recursos de Policía Local, bomberos, protección civil y parque de obras, limpieza y parques y jardines, ante posibles incidencias.

Estos efectivos irán controlando mañana, tarde y noche el cauce, tanto del rio Albarregas como del propio río Guadiana. Además, se ha procedido al cierre de los parques infantiles y pistas deportivas más cercanas al cauce.

Por último, se recomienda a la ciudadanía a circular con la máxima precaución con los vehículos y aumentar la distancia de seguridad, mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua así como guardar objetos que puedan ser desplazados como toldos, macetas, etc. En caso de emergencia, llamar al 112.