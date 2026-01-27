El Extremadura Motor Festival ofrecerá el 31 de enero en Mérida una muestra de 300 vehículos, simuladores o shows

El Extremadura Motor Festival (EMF) 2026 ofreceré este sábado, 31 de enero, en Mérida, un amplio programa de actividades para los amantes de este sector, como una exposición de 300 vehículos exclusivos, simuladores, shows, food trucks y ludoteca infantil.

La Institución Ferial de Mérida (Ifeme) será escenario de este evento, que se celebrará de 10,00 a 18,30 horas, con una entrada de 5 euros que podrá adquirirse en la taquilla el mismo día, y que será gratuita para menores de 12 años.

La delegada de Comercio y Emprendimiento del Ayuntamiento de Mérida, Laura Iglesias, y los promotores del Extremadura Motor Festival, Michel Romero y Carlos Morcillo, han presentado este lunes este evento, que se celebra con el objetivo de fomentar la cultura del motor e impulsar la economía local, el turismo y la actividad comercial a través del consumo en los establecimientos de la ciudad.

En concreto, el evento contará con exhibiciones de pilotos profesionales, una exposición de motos, entrevistas con influencers del mundo del motor y pilotos a nivel nacional, así como un equipo que llega directamente del Dakar, Caninos, para contar "sus experiencias y vivencias".

El promotor de la actividad Michel Romero, ha asegurado que el Extremadura Motor Festival (EMF) 2026 va a "marcar un antes y un después en el automovilismo en Extremadura".

El también organizador Carlos Morcillo, ha explicado que la actividad contará con la presencia del campeón de GTX en Supercars, Ángel Santos, así como exhibiciones procedentes del Parque Warner Madrid y un piloto de drift que inaugurará su propio coche.

Además, ha adelantado que el viernes 30, previo al festival, se realizará en la Plaza de España de Mérida una exhibición de 45 coches "más significativos", a partir de las 20,00 horas.

Por su parte, la delegada de Comercio y Emprendimiento, Laura Iglesias, ha reafirmado el "compromiso" del equipo de gobierno con la dinamización de Ifeme como institución ferial de referencia en Extremadura, que ofrece "una jornada de ocio y encuentro para todas las edades".

Cabe recordar que Extremadura Motor Festival (EMF) 2026 cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida y el patrocinio del concesionario Grupo Maven e Hijos.