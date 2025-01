EMPLEO

El Ayuntamiento publicará en febrero 21 nuevas plazas de personal funcionario y tres bolsas de empleo de conserjes, limpieza y mantenimiento

La estrategia del Equipo de Gobierno es “seguir apostando por crear empleo mediante la dinamización de la ciudad con eventos, inversiones, servicios, etc. No sólo es el Ayto el que genera empleo, si no toda la ciudad y el esfuerzo de las empresas locales”

