El Ayuntamiento lanza la segunda fase de la campaña “Make Comercio Local Cool Again” para reforzar el comercio local entre los jóvenes

La delegada de Comercio, Laura Iglesias, ha presentado este miércoles la segunda fase de la campaña “Make Comercio Local Cool Again (Hagamos grande el comercio local)”, impulsada por el ayuntamiento, “tras el éxito cosechado en la primera fase”, con el objetivo de atraer a los consumidores jóvenes al comercio de proximidad.

En la primera fase de esta campaña, en la que se presentaron un total de 310 tickets de compra en establecimientos de la ciudad, se alcanzaron más de 90 mil visualizaciones en las redes sociales de TikTok e Instagram, llegando a casi 50 mil cuentas.

Durante su intervención, Laura Iglesias ha subrayado la apuesta por “la cercanía y el orgullo local”, a través de “un sorteo de carros de la compra de la marca española Rolser, personalizados con símbolos muy característicos de nuestra ciudad como la loba capitalina”, acompañados, a su vez, por “referentes emeritenses que son orgullo local” entre los que destacan “Julita Báez, Magdalenita, Miguelito o Sergi”.

Asimismo, ha avanzado que se sortearán 35 carros: 10 serán a través de los perfiles sociales TikTok e Instagram del Ayuntamiento de Mérida y 25 se realizarán mediante la entrega de los tickets de compra, para lo que será necesario completar un formulario con los tickets de cualquier establecimiento de comercio local.

La segunda fase de la campaña comenzará el próximo 21 de noviembre y estará vigente hasta el 21 de diciembre de 2025, ambos inclusive, “coincidiendo con fechas clave como son el Black Friday y la campaña de Navidad, para fomentar el comercio local”, ha aseverado Iglesias.

Además, la delegada de Comercio ha resaltado que con esta iniciativa se refuerza “el firme compromiso del equipo de gobierno por impulsar el comercio local, acercarlos a las nuevas generaciones y consolidarlo como motor económico de nuestros barrios”, ha concluido.