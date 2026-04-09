Aqualia premia a cuatro alumnos emeritenses que han participado en el Concurso Digital Educativo Infantil

Cuatro alumnos y alumnas emeritenses, María Galán del Rosario, del colegio Federico García Lorca; y Julia Durán Martínez, Jacobo Fernández Fernández y Malvina Vandale Bondaruk, del colegio Dion Casio, han sido galardonados con los premios correspondientes a la XXIII edición del Concurso Digital Educativo Infantil organizado por Aqualia. Sus trabajos han destacado a nivel nacional por su concienciación medioambiental y su respeto por el entorno. Los premiados han recibido distintos productos de Aqualia y un cheque regalo de 30 euros para la adquisición de material deportivo.

El alcalde de la ciudad ha acudido a este evento y ha subrayado “el orgullo que supone para Mérida que cuatro jóvenes de la ciudad destaquen entre miles de participantes en un certamen de carácter nacional”, al tiempo que ha incidido en la importancia de “seguir fomentando valores como el respeto al medio ambiente y el uso responsable del agua desde edades tempranas”.

Así mismo, ha destacado “la calidad de los trabajos presentados y el compromiso de los más jóvenes con la sostenibilidad”, señalando que “este tipo de iniciativas son clave para construir una sociedad más consciente y responsable”.

En esta edición han participado más de 9.300 estudiantes de 3º y 4º de Primaria de municipios de todo el mundo en los que opera Aqualia. En el caso de Mérida, cerca de una treintena de escolares de distintos centros educativos han formado parte del concurso.

Bajo el lema de la “RegenerACCIÓN”, los participantes han desarrollado propuestas creativas para combatir la desertificación, apostando por larecuperación de zonas degradadas mediante una gestión eficiente del ciclo integral del agua.

El certamen ha ofrecido un total de 4.583 horas de formación digital en sostenibilidad y, desde su puesta en marcha en 2002, ha sensibilizado a más de 300.000 jóvenes sobre la importancia de un uso responsable del agua.