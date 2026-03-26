El aparcamiento de Adif en la estación de Mérida cuenta con un nuevo acceso por Marquesa de Pinares

El aparcamiento de Adif en la estación de tren de Mérida cuenta desde este jueves, día 26, con un nuevo acceso por la calle Marquesa de Pinares, lo que agilizará y facilitará el uso de las instalaciones.

Este acceso para la entrada y salida de vehículos atraviesa un callejón desde Marquesa de Pinares para llegar hasta el aparcamiento de la estación, ha informado Adif.

De acuerdo con el compromiso alcanzado con el ayuntamiento de la capital extremeña, la apertura de este segundo acceso, que se suma al de la calle Cardero, se pone en marcha antes de la Semana Santa, con lo que se facilita la movilidad en el casco urbano en estas fechas.

Esta actuación se acompaña de una "completa renovación tecnológica" de los sistemas de control y cobro, así como del sistema de reconocimiento automático de matrículas o las instalaciones de interfonía y comunicaciones.

De esta forma, Adif continúa trabajando, en colaboración con el explotador del aparcamiento, en la implantación de nuevas mejoras para los usuarios, con una inversión global cercana a los 300.000 euros.

Así, próximamente se instalará un nuevo espacio de control y atención al cliente, se renovará la señalización interior y exterior (incluyendo la localización de servicios, como alquiler de vehículos), y se adecuarán los muros interiores y las protecciones metálicas.