El mega proyecto de la fábrica de Cátodos recibe la licencia de obra definitiva con la firma del acta de replanteo

El Ayuntamiento de Mérida ha dado un paso decisivo en la transformación industrial de la ciudad con la firma de la licencia de obra definitiva para la fábrica de cátodos del proyecto Cato II, promovido por la empresa Hunan Yuneng. Tras este trámite, esta misma mañana se ha firmado el acta de replanteo, lo que permite el inicio inmediato de unas obras llamadas a marcar un antes y un después en el modelo productivo de la ciudad.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha subrayado que “estamos ante uno de los proyectos industriales más importantes de la historia reciente de Mérida, fruto de una estrategia clara de este equipo de gobierno, atraer inversión, generar empleo de calidad y situar a la ciudad en el mapa de la nueva industria vinculada a la transición energética”.

Osuna ha añadido que “no es fruto de la casualidad, sino del trabajo constante, la estabilidad institucional y la capacidad de este Ayuntamiento para generar confianza en los inversores. Hoy Mérida compite y gana proyectos estratégicos frente a otros territorios”. Todo ello con la colaboración de la Junta de Extremadura y el empresariado.

El proyecto contempla una inversión global cercana a los 800 millones de euros, con una capacidad productiva de hasta 300.000 toneladas anuales y la creación de alrededor de 500 empleos directos, además de un importante tejido de empresas auxiliares que contribuirán a dinamizar la economía local y comarcal.

El alcalde ha insistido en que “este proyecto no solo traerá empleo, sino oportunidades, fijación de población y futuro para nuestros jóvenes, que podrán desarrollar su carrera profesional en su propia ciudad”.

Cabe recordar que el Pleno municipal aprobó el pasado 26 de febrero la declaración de interés público de la fábrica, una decisión que refleja “el compromiso inequívoco de este Gobierno municipal con el desarrollo industrial y económico de Mérida frente a quienes dudaban o ponían trabas a este tipo de iniciativas”.

Gracias a esta declaración, la empresa promotora contará con bonificaciones fiscales como el 30% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como reducciones en el IBI y el IAE, medidas que, según Osuna, “no son privilegios, sino herramientas legítimas para atraer inversión, generar empleo y competir con otros territorios”.

En cuanto a la ejecución, el presupuesto de las obras asciende a 27.306.375,45 euros, con una previsión de hasta 200 empleos en el momento de mayor actividad. La empresa ya abonó cerca de 120.000 euros por la licencia de movimientos de tierra y deberá hacer frente a un ICIO de más de un millón de euros, con una bonificación aproximada de 380.000 euros.

La fábrica se ubicará en una parcela de 54.800 metros cuadrados en el polígono Expacio Mérida y forma parte de una hoja de ruta que contempla una inversión total de entre 600 y 800 millones de euros en los próximos años.

“Hoy no hablamos de promesas, hablamos de hechos. Mérida avanza, Mérida atrae inversión y Mérida se posiciona como referente industrial en Extremadura”, ha concluido el alcalde.