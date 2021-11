Más de 120 mujeres han sido atendidas por la delegación de igualdad

La oficina de igualdad del Ayuntamiento de Mérida ha atendido a 127 mujeres entre octubre de 2020 hasta octubre de este año. Además, en la actualidad 109 mujeres son atendidas en el punto de atención psicológica.

Por tramos de edad, llama la atención la población juvenil de 18 a 35 años que representa un 44%, le sigue el tramo de 36 a 45 años que es un 29% de las mujeres y de 46 a 55 años que supone el 13%.

Del total de las 127 mujeres, el 71% están en situación de desempleo y el 20% trabaja por cuenta ajena, 7% de estas mujeres tienen algún tipo de discapacidad. El 76 % son mujeres de Extremadura, un 14% son del resto del país y un 8% son mujeres de otros países.

Para erradicar todo tipo de violencia machista y con motivos del 25N el Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha una campaña de sensibilización que presta atención a la violencia que no se ve para que la ciudadanía no sea cómplice. Una violencia que no se ve y que se representa a través de una imagen ilustrada de un iceberg. En la punta se encuentran asesinatos, violaciones, agresiones físicas, amenazas e insultos, y, debajo, la anulación, la violencia digital, el chantaje emocional, la publicidad sexista, el humor machista, etc. Además, también se ha presentado un vídeo con motivo del 25N.

Desde la delegación de Igualdad de Género se continuará reforzando las medidas contenidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género y en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el marco de las competencias locales. Se seguirá realizando con el equipo de profesionales expertas en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en atender a víctimas de violencia machista.

Además, el próximo 29 de noviembre se celebrará la mesa de coordinación de violencia machista donde se darán cuenta de todos los datos y el trabajo coordinado entre la delegación, los cuerpos de seguridad del Estado y las entidades y asociaciones de mujeres que trabajan en este ámbito.