María Guardiola amplía su gobierno a 10 consejerías con dos vicepresidencias, una de ellas para Abel Bautista

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha ampliado de nueve a diez las consejerías de su gobierno, en el que Abel Bautista asciende a vicepresidente y consejero de Presidencia y Coordinación de la Acción del Gobierno.

El Ejecutivo, en virtud del acuerdo de gobierno alcanzado con Vox, incluye a dos miembros de este partido, como Óscar Fernández Calle como vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, y a Juan José García como consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Así lo ha anunciado María Guardiola en rueda de prensa este miércoles en Mérida, en la que ha avanzado que dos de los miembros de su anterior Ejecutivo continúan pero cambian de cartera, como la exconsejera de Agricultura en la legislatura anterior, Mercedes Morán, que asume ahora la nueva Consejería de Industria, Energía, Industria y Territorio, mientras que el exconsejero de Gestión Forestal Francisco Ramírez, es el nuevo consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

A este Gobierno extremeño se incorporan dos caras nuevas como Sandra Valencia como consejera de Educación y Formación Profesional, en sustitución de Mercedes Vaquera, y Laureano León como consejero de Cultura, Turismo y Deportes, que sustituye a Victoria Bazaga.

Por su parte, mantienen sus carteras Elena Manzano, como consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, así como la Portavocía; Sara García Espada, como consejera de Salud y Atención a la Dependencia, y Guillermo Santamaría como consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital

Además, Ara Sánchez Vera continuará como secretaria general de Igualdad y Conciliación, un departamento con rango de consejería, según ha reafirmado María Guardiola.

En su intervención, la presidenta extremeña ha reafirmado que se trata de nuevo Gobierno "plenamente motivado y ambicioso", que se va a encargar de "materializar" su programa de gobierno, así como "a cumplir los acuerdos alcanzados para poder ofrecer estabilidad a nuestra región en los próximos cuatro años", ha resaltado.

EXPERIENCIA CON NUEVAS CARAS

Según ha destacado, se trata de un gobierno que va a ser el encargado de ejecutar el mandato que salió de las urnas y que "recoge la experiencia del anterior Ejecutivo".

"Somos lo que hemos aprendido, somos todo aquello que hemos construido durante estos casi tres años ya", ha espetado Guardiola, quien ha subrayado que les acompañan "los resultados y también el conocimiento en la gestión de las políticas sociales y de las políticas económicas".

Además, a lo anterior se sumarán "nuevas fuerzas, nuevas caras, nuevas medidas" y las prioridades que los extremeños han pedido que se atiendan, todo ello dentro de "un proyecto de transformación, de cambio".

En este sentido, ha ahondado en que con este equipo se va a "materializar" el programa de gobierno y se van a "cumplir" los acuerdos alcanzados para poder ofrecer "estabilidad" a la región en los próximos cuatro años.

Así, las consejerías y las personas que van a estar al frente de ellas mismas serán responsables de ofrecer a todos los extremeños "más políticas de crecimiento, mejores servicios públicos y más apoyo a las familias".

COMPOSICIÓN

En concreto, el nuevo Ejecutivo regional estará compuesto por seis mujeres y seis hombres "al servicio de los extremeños", y que tomarán posesión este jueves, día 30, en la sede de Presidencia de la Junta.

Así, al frente de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno, Interior y Emergencias estará Abel Bautista. Además, como novedad, se incorporan a esta consejería las competencias del Infoex.

De esta forma, según ha remarcado la presidenta, Extremadura da un "paso decisivo" en la integración de todas las emergencias bajo un mismo departamento.

A su vez, la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia estará encabezada por Óscar Fernández. Diplomado en Enfermería por la UEx y con experiencia en el sector privado, encabeza una consejería de nueva creación con la que se da cumplimiento al apartado del acuerdo de gobierno relativo a las posiciones de Vox en el Ejecutivo extremeño, ha recordado Guardiola.

Tendrá entre sus funciones "el análisis, la detección de trabas burocráticas y administrativas, la proposición de actuaciones para simplificar procedimientos y el análisis de la eficiencia de los recursos públicos". Asume también las competencias en materia de Servicios Sociales, Infancia y Familia, así como las de Juventud y Cooperación Internacional al Desarrollo.

De su lado, al frente de la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social estará Elena Manzano, que continúa en el ejecutivo para gestionar una cartera que "va a garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos" y que tendrá como "misión fundamental" la elaboración de los presupuestos de la comunidad. Asumirá también Diálogo Social y mantiene la Portavocía de la Junta.

Por su parte, al frente de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio estará Mercedes Morán, que tal y como ha destacado Guardiola cuenta con una "amplia" trayectoria en la gestión pública, asumiendo ahora una nueva consejería tras su paso por Agricultura. Va a integrar las competencias de Industria, Energía, Territorio y, además, suma las de Ciencia e Investigación.

Mientras, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital continuará dirigida por Guillermo Santamaría, que repite al frente de una consejería que tiene el reto de "aumentar la competitividad" y de "garantizar el crecimiento del empleo".

Continúa igualmente en el Ejecutivo regional Sara García Espada, al frente de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, y con la mejora de los tiempos de respuesta a los usuarios del SES, la modernización de la sanidad y la efectividad en la atención a la dependencia "vivan donde vivan" como "compromisos irrenunciables".

De su lado, al frente de la Consejería de Educación y Formación Profesional estará Sandra Valencia, maestra con experiencia docente en la educación pública extremeña, y que "conoce muy bien las aulas y el sistema educativo desde dentro y también la realidad de los alumnos y de sus familias".

A su vez, Laureano León se incorpora al Gobierno regional como consejero de Cultura, Turismo y Deportes, y que conoce "bien" el valor de la cultura y el turismo como "motores de desarrollo regional".

También, al frente de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda estará Francisco Ramírez, que tras su paso en la anterior legislatura por las competencias de Gestión Forestal y Mundo Rural, asumirá una de las consejerías "clave" para la vertebración de Extremadura.

Por último, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural asumirá las competencias en materia de la PAC, regadíos, infraestructuras rurales, así como caza, pesca, acuicultura, tauromaquia y medio natural.

Al frente de la misma estará Juan José García, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias en la UEx, donde ha ejercido como profesor hasta su incorporación a la Asamblea como diputado de Vox.

Durante su comparecencia, Guardiola ha reconocido también el trabajo realizado por los consejeros de la anterior legislatura que ahora salen del ejecutivo (Victoria Bazaga, María Mercedes Vaquera y Manuel Martín Castizo). "En cualquier nueva etapa tiene que haber nuevos perfiles para afrontar los retos que tenemos por delante", ha añadido.

Finalmente, en cuanto a las dos vicepresidencias con las que contará el nuevo Ejecutivo regional, Guardiola ha matizado que "no hay vicepresidencia primera y segunda, son dos vicepresidencias al mismo nivel y cada vicepresidencia tiene sus competencias".