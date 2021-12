La Junta no prevé restricciones antes de fin de año pese a que reconoce que la incidencia está desbocada

Extremadura no tendrá restricciones antes de fin de año, pese a que la incidencia está desbocada. Así lo ha dicho el consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien dice que, hoy día, seguimos en nivel 2, que contempla sólo recomendaciones, y la presión hospitalaria tiene cifras de nivel uno. Hay tres municipios, el de Badajoz, Olivenza y Montijo, con más de 2.000 casos a los 14 días, pero el consejero de Sanidad no considera práctico distinguir a un municipio sobre otros en una situación donde no hay restricciones. En cuanto a las pruebas, siguen concentrándose en los más vulnerables y lo contactos estrechos de positivos, aunque a un contacto convenientemente vacunado, dice, no se le pedirá una prueba. Eso sí, se dará especial agilidad al cribado de trabajadores esenciales como sanitarios, todos los cuerpos de seguridad y al personal de prisiones. Hoy superaremos los 80 ingresos hospitalarios y aumentarán las personas en UCI. Si llegamos a las 13 personas en esas UCIS, explica Vergeles, se alcanzaría el 25 por ciento de ocupación y alcanzaríamos en nivel 3 que contempla restricciones. En cuanto a la vuelta al colegio señalada para el 10 de enero, el concejero de Sanidad planteará mañana en el Consejo Interterritorial que se tome una decisión conjunta con los responsables de Sanidad y Educación del Gobierno y Autonomías ya que estamos a expensas de como evoluciona la variante ómicron. Algunos estudios indican que el pico de incidencia baja muy rápido, como rápido es su contagio, por lo que no puede anticipar nada hasta principios de enero.