La Junta niega "coacciones" en la Consejería de Desregulación para que no se aluda a temas como inclusión o diversidad

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha transmitido "tranquilidad" y ha negado "coacciones" a empleados públicos de la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia para que no hablen de temas como inclusión o diversidad, así como la prohibición de usar carteles, banderas o insignias que no sean neutrales, como aseguró este pasado lunes la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

Al respecto, Manzano, a preguntas de los medios, ha pedido, desde el "máximo respeto institucional", que antes de realizar aseveraciones así, los grupos parlamentarios tomen conciencia de lo que representan.

"Está haciendo referencia a coacciones a empleados públicos que, por supuesto, han sido desmentidas por la vicepresidencia y que no han tenido lugar. Me parece muy grave que utilicemos las instituciones para acusar a otras instituciones de cuestiones y de hechos tan importantes como estos, que es nada más y nada menos que aludir a que se ha cometido una coacción hacia empleados públicos en la disposición o en la exposición de determinados carteles", ha sostenido.

De este modo, ha señalado la portavoz que la Junta tiene "muy claro" que los empleados públicos ejercen su trabajo de una manera "muy profesional" en dependencias públicas y la normativa en materia de qué puede ser expuesto o no en esas dependencias remite a la Ley de Patrimonio.

Dicha ley recoge la posibilidad de que los carteles informativos sirvan para "informar a todos los extremeños de todas y cada una de las campañas institucionales que se desarrollan".

Así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Elena Manzano ha subrayado que la vicepresidencia y Consejería de Desregulación ha desmentido esos extremos y ha trasladado la "tranquilidad absoluta" de que los empleados públicos van a seguir desempeñando sus funciones con la "garantía de tener y de poder exponer todas y cada una" de las campañas publicitarias y declaraciones institucionales que desarrolla el Ejecutivo regional en distintos ámbitos.

"Estoy aseverando que esas campañas, cuando se difunden en las distintas zonas comunes y en los distintos organismos oficiales, responden a la necesidad de que la población extremeña cuente con toda esa información. Y eso es lo que va a velar la Junta de Extremadura para que los ciudadanos extremeños cuenten con toda esa información necesaria de todas las campañas", ha asegurado.

Por ello, ha reiterado el mensaje de "tranquilidad", que la Junta va a seguir difundiendo "todas y cada una" de las actuaciones y se va a hacer del "mismo modo en el que se venía realizando con independencia de realmente cuál sea el lugar en el que se presta, si presta un buen servicio y un adecuado servicio a la ciudadanía extremeña, que es nuestra prioridad".

También ha insistido en que los documentos oficiales están regulados y tienen que tener el contenido que "tienen que tener". "Velaremos para que, por supuesto, así siga siendo", ha recalcado.