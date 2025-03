La Junta insiste en que Mercedes Morán "no ha cobrado ni un céntimo" de la ayuda que le atribuye el PSOE

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha defendido las ayudas autonómicas recibidas por 3.500 agricultores extremeños, por un montante total de 6 millones de euros, para paliar las consecuencias de la sequía, y ha reiterado que la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, "no ha cobrado ni un duro, ni un céntimo de esta ayuda".

En este punto, y tras remarcar que el actual Gobierno autonómico está "al lado" del sector, ha criticado la "estrategia" que a su juicio está siguiendo el PSOE en la comunidad basada en el ataque, ha dicho, a la consejera Mercedes Morán "para tapar el abandono" que los socialistas han venido ofreciendo a los agricultores durante sus etapas de gobierno "año tras año".

Al respecto, ha recordado que incluso algún miembro socialista "se va a ver en los juzgados" con Morán "por decir cosas que son constitutivas de delito".

De este modo se ha pronunciado Bautista en respuesta a una pregunta formulada este jueves en el pleno de la Asamblea por la portavoz parlamentaria del PSOE, Piedad Álvarez, quien se ha referido a "cómo es posible que se hayan repartido ayudas a quién no tiene tierras y a quién su viñedo no es de secano" en Extremadura, y ha vuelto a solicitar la dimisión o cese de la consejera de Agricultura porque "no le está haciendo ningún favor" al sector.

Así, Piedad Álvarez ha criticado que en la región existen dos modelos de gestión, en concreto, el del PSOE basado en proyectos como el regadío Tierra de Barros, "el del futuro, el del progreso", y el del PP basado en "las ayudas para quienes tienen pozos ilegales, ayuditas para quienes dicen que no tienen tierras, el de todo vale por la pasta".

Ha criticado, en este punto, el modelo del actual Gobierno autonómico basado en "te dan ayudas por la cara, cuando tienes un pozo ilegal en un acuífero sobreexplotado y cuando no declaras tener ninguna tierra".

"¡Qué casualidad, qué suerte tiene una de que le ingresen dinero que no le corresponda y nadie le pida que lo devuelva! No es la misma suerte que tienen las familias en Extremadura, que tienen que pagar el comedor escolar y las aulas matinales gracias a la gestión del Partido Popular", ha recriminado la socialista, quien también ha lamentado la ausencia de la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, por segundo pleno consecutivo en la Asamblea.

Sobre este último respecto, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha aclarado que la consejera de Agricultura no está presente este jueves en el pleno de la Asamblea porque así lo avisó "hace 15 días" para acudir a unas jornadas con agricultores en Mallorca, y ha aprovechado también para criticar que la pasada semana el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, no estuvo presente en la zona afectada por la borrasca "pisando el terreno".

En respuesta a esta cuestión, la portavoz del PSOE ha incidido en que Gallardo la pasada semana participó en Mallorca en un encuentro e presidentes de diputaciones.