La Junta dice que no es insumisa en la aplicación de la Ley de Vivienda aunque plantea un pacto en la materia

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta, Manuel Martín Castizo, ha dicho que "Extremadura no niega la realidad" y "sí aplica" la Ley de Vivienda estatal, aunque ha considerado que ésta incluye una "obsesión ideológica" que está "agravando" el "problema del acceso" a la vivienda en España, y ha planteado un pacto en esta temática que "realmente atienda a las necesidades de los ciudadanos".

"No somos insumisos con la ley. La cuestión es que (en alusión al PSOE y a Unidas por Extremadura) tienen una obsesión ideológica centrada en declarar zonas tensionadas y topar los alquileres como solución, cuando está demostrado que esto está produciendo el efecto contrario y agravando el problema del acceso a la vivienda", ha espetado a pregunta de Unidas por Extremadura sobre la Ley de Vivienda estatal este jueves en el pleno de la Asamblea.

Frente a ello, Martín Castizo ha remarcado que la "obsesión" del Gobierno de Extremadura de María Guardiola es "aplicar las mejores medidas para hacer más fácil la vida a los extremeños en la región".

"Estamos comprobando que la ley de Vivienda está encareciendo sustancialmente los precios en aquellos sitios de España declarados como zona tensionada. Por tanto, es una medida de carácter ideológico que no funciona para mejorar el acceso a la vivienda", ha indicado.

Así, ha considerado que si se quiere convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado del Bienestar se debe "invertir mucho más de lo que se está haciendo" e impulsar un marco legal que permita que "esas políticas públicas tengan un impacto positivo".

El consejero ha indicado, al mismo tiempo, que la Junta no va a permitir que el Gobierno de España "siga repartiendo el dinero público beneficiando a unos y castigando al resto, ni utilizando el dinero público para chantajear", porque la Ley de Vivienda "está acrecentando el problema de la vivienda", como según ha considerado se está "viendo".

"Pueden (Unidas por Extremadura) seguir por la senda de una ley que no soluciona los problemas con su habitual socio (el PSOE), o unirse a nuestra propuesta de un Pacto por la Vivienda que realmente atienda a las necesidades de los ciudadanos", ha resaltado Martín Castizo, quien ha defendido también "los planes deben ser consensuados por todos y atendiendo a las necesidades que tiene cada comunidad autónoma".

En esta línea, ha añadido que "no vale un corta y pega de una propuesta de Andalucía para Extremadura", en tanto que "las circunstancias de cada comunidad son distintas".

Sobre este respecto, el consejero ha recordado que hasta el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que ha sido hasta hace poco ministro, "someterá a estudio la Ley de Vivienda, cuestionando su utilidad" y "también duda que sea la solución para crear zonas tensionadas y crear topes de precios".

También ha indicado que hasta los propios técnicos del Ministerio de Vivienda "reconocen que hay un problema de oferta en España y que la ley (de Vivienda actual) no es la solución".

UNIDAS POR EXTREMADURA VE UN "PROBLEMA GRAVE"

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha defendido el "principio de realidad" ante el "problema grave" existente con la vivienda en zonas como Cáceres "porque el mercado está sujeto a la especulación", y ha reclamado que la Junta "intervenga de una vez" en esta materia.

Así, tras advertir de que "el mercado está sujeto a especulación" y de que en Extremadura la población "no tiene capacidad ni para comprar ni para alquilar", ha criticado que la Junta "en vez de gobernar para todos están gobernando para una parte, para los que les han votado y para que defiendan sus intereses".

En esta línea, Macías ha recordado que el alquiler en zonas como Cáceres "se lleva una gran parte del salario" de una persona joven, lo que a su juicio evidencia que "en Cáceres sí" se da una zona tensionada de vivienda, y ha reclamado mayor inversión en esta materia.

"Los jóvenes cobran aquí los sueldos medios más bajos, dependen mucho del aumento del SMI, y somos la región en la que los jóvenes se emancipan más tarde", ha dicho el diputado de Unidas por Extremadura, quien ha incidido en que en la comunidad "no hay recursos, no hay posibilidades para acceder a una vivienda ni en las ciudades grandes ni en los pueblos pequeños", donde además "hay 140.000 viviendas abandonadas" y la Junta "no está haciendo nada para que eso vaya al mercado".