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Jardinería Sara presenta en FICON 2026 una nueva piscina sin estructura de hormigón

El vivero cacereño apuesta por un modelo de piscina natural y personalizable, y ofrece servicios que abarcan desde proyectos de jardinería y riego inteligente hasta instalaciones deportivas y tratamientos contra plagas

Redacción

Extremadura |

Jardinería Sara presenta en FICON 2026 una nueva piscina sin estructura de hormigón
Jardinería Sara presenta en FICON 2026 una nueva piscina sin estructura de hormigón | Onda Cero Vegas Altas

Jardinería Sara, empresa de Cáceres especializada en jardinería y viveros, ha presentado en FICON 2026 una nueva propuesta de piscina que busca diferenciarse de los modelos tradicionales. Pedro Valle, director comercial de la compañía, ha dado a conocer esta solución, basada en un sistema sin estructura de hormigón y adaptable a las preferencias de cada cliente.

La empresa trabaja con dos líneas de piscinas: Iconia, orientada a espacios como hoteles, spas y viviendas particulares, y Biodesign, cuyo principal elemento diferenciador es la ausencia de una estructura de hormigón. En este segundo modelo, la excavación permite diseñar distintas formas y profundidades, de acuerdo con las necesidades del usuario.

El sistema combina una lámina impermeabilizante de EPDM con materiales como fibra de vidrio, arena y resina, que permiten dar forma a la piscina. Según explica Valle, se trata de una alternativa innovadora con la que la compañía espera abrir nuevas posibilidades en el mercado.

De la jardinería al equipamiento urbano y deportivo

Con actividad desde 1992, Jardinería Sara ha ampliado progresivamente sus servicios. Además de la venta de plantas y los trabajos de jardinería, desarrolla proyectos de riego inteligente y automatizado, plantaciones, paisajismo y mantenimiento de zonas verdes, tanto para clientes públicos como privados.

La empresa también realiza tratamientos contra plagas mediante técnicas como la endoterapia, utilizada frente a amenazas como el picudo rojo de las palmeras. A ello suma el diseño y ejecución de parques infantiles, equipamientos deportivos, pistas de pádel y campos de fútbol. Entre sus trabajos recientes, Valle destaca la intervención en el terreno de juego del Cacereño, donde se renovó el campo y se mejoró su drenaje.

La oferta se completa con mobiliario urbano y soluciones integrales de jardinería. Una variedad de servicios que la empresa cacereña muestra en FICON 2026, donde la nueva piscina Biodesign se ha convertido en una de sus principales novedades.

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