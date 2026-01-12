Irene de Miguel exige “máxima transparencia” en las negociaciones entre PP y Vox

Irene de Miguel ha exigido “la máxima transparencia” en las negociaciones para conformar gobierno en Extremadura. La líder de Unidas por Extremadura ha realizado estas manifestaciones después de explicar que su formación no ha recibido ninguna llamada de la presidenta en funciones, María Guardiola. “El apóstol del diálogo no nos ha llamado, a pesar de que se comprometió en la noche electoral a sentarse a hablar con todas las fuerzas políticas”, ha asegurado.

De Miguel se ha mostrado convencida de que, en los próximos días, tanto PP como Vox, van a formalizar un acuerdo, “aunque antes veremos el sainete al que nos tienen acostumbrados”. “Ya hemos visto al señor Fernández Calle diciéndole a la señora Guardiola que no hay que hablar de puestos, que hay que hablar de medidas, para, dos días después, el señor Abascal le diga desde Madrid, que de lo que hay que hablar es puestos, más concretamente de una vicepresidencia y varias consejerías”.

Después de esas manifestaciones de Abascal, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Diputación Permanente de la Asamblea ha vuelto a asegurar que “todo se va dirimir en Madrid”. “Como siempre -ha insistido-, cuando se trata de PP y Vox, las decisiones se toman en Génova y Bambú, y no en Extremadura, por desgracia”.

Por todo ello, De Miguel ha pedido “máxima transparencia” en las negociaciones, “para que todos los extremeños y extremeñas sepamos a qué precio la señora Guardiola está dispuesta a sentarse en el sillón de presidenta”. Y que la líder de Unidas por Extremadura considera que la presidenta en funciones tiene que dar “bastantes explicaciones”. “Tiene que explicar por qué en campaña electoral pidió el voto a las mujeres feministas, y lo primero que hace es echarse a los brazos de Vox”.

De Miguel ha recriminado a Guardiola que haya sometido a Extremadura a un adelanto electoral porque “antes solo tenía que negociar unos presupuestos, y ahora tiene que negociar un gobierno entero”. “Le ha salido redonda la jugada a la señora Guardiola”, ha dicho.

SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Por otro lado, Irene de Miguel ha mostrado el profundo rechazo de Unidas por Extremadura al nuevo modelo de financiación propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez. “Nos oponemos frontalmente a un sistema de financiación que no se ha negociado con todas las comunidades autónomas y que hace que Extremadura no reciba más dinero del sistema financiación autonómico”. “Nos parece un sistema de financiación profundamente injusto porque no puede ser que todas las comunidades autónomas obtengan más recursos, y Extremadura y Cantabria no”, ha dicho.

De Miguel ha añadido que la ordinalidad profundiza las desigualdades territoriales y ha recordado que todos los territorios “no salimos del mismo punto de partida”. “Extremadura lleva décadas de expolio, de saqueo de sus recursos, y no podemos permitir que se siga ahondando en un modelo que nos sigue empobreciendo, porque no somos una región pobre”.