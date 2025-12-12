El IPC sube al 3,2% interanual en noviembre en Extremadura

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido al 3,2 por ciento en noviembre en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone cinco décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior.

Con la subida de noviembre, la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región extremeña tras haber descendido el mes anterior, mientras que en términos mensuales, la inflación en Extremadura ha subido un 0,4 por ciento, mientras que en lo que va de año, la subida llega al 2,7 por ciento, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, los sectores en los que más subieron los precios en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 8,4% más que en noviembre de 2024 (-2,7 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,6% más (+1,2 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,4% más (-0,1 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,5% más (+1,5 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en ocio y cultura, un -0,9% (+0,6 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.