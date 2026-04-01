SUCESOS

Evacuado al Hospital de Navalmoral un operario de una fábrica con un brazo aplastado tras un accidente laboral

El suceso ha tenido lugar a media mañana de este martes en el interior de la fábrica ubicada entre las localidades cacereñas de Deleitosa y Robledollano.

Redacción

Extremadura |

Evacuado al Hospital de Navalmoral un operario de una fábrica con un brazo aplastado tras un accidente laboral
Evacuado al Hospital de Navalmoral un operario de una fábrica con un brazo aplastado tras un accidente laboral | SES

Un operario de una fábrica situada entre las localidades cacereñas de Deleitosa y Robledollano ha sufrido el aplastamiento de un brazo mientras trabajaba este martes, día 31.

El suceso ha tenido lugar a media mañana de este martes en el interior de la fábrica en cuestión, y como consecuencia del mismo ha sido necesaria la evacuación del trabajador en helicóptero para recibir asistencia sanitaria.

En concreto, el varón herido ha sido trasladado hasta el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata (Cáceres), según informa la Guardia Civil.

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