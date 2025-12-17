Extremadura, segunda CCAA con mayor descenso de nacimientos hasta octubre, un 2,5%

Extremadura ha registrado hasta octubre la segunda mayor caída del país en nacimientos, con un descenso del 2,5% respecto al mismo periodo de 2024 y frente a un incremento a nivel nacional del 1,03%, según las estimaciones publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En octubre de este año ha habido un nacimiento más que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 587. Durante estos diez primeros meses los acumulados en la comunidad ascienden a 5.339, frente a los 5.476 que hubo en el mismo periodo de 2024.

En cuanto a la edad de las madres extremeñas, el arco entre los 30 y los 34 años se sitúa como el que más nacimientos suma hasta octubre, con 1.781 alumbramientos, seguido por las que tienen entre 35 y 39, con 1.621.

Las madres de 25 a 29 años han acumulado en lo que va de año un total de 907 nacimientos, mientras que las de 40 a 44 años acumulan 445, y las de 20 a 24 suman 404. Las que se encuentran en el rango de edad de 15 a 19 años han registrado 128; y las de 45 a 49 años, 46. Además, en lo que va de año ha habido cuatro alumbramientos de madres de más de 50 años, y tres de menos de 15.

Por otro lado, Extemadura ha registrado 10.652 defunciones hasta la semana 48 (que abarca del 24 de noviembre al 30 de noviembre), lo que supone un 1,86% más que en el mismo periodo del año anterior, por debajo de la media nacional, que ha sido del 2,74%, según las estimaciones de fallecimientos publicadas por el INE.

