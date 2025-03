Extremadura lidera el aumento del coste laboral con un 7,7% en el cuarto trimestre de 2024

Extremadura fue la comunidad autónoma donde más subió el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales), con un ascenso del 7,7% en el cuarto trimestre de 2024, frente a una media nacional que se situó en el 3,6%, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El coste laboral medio por trabajador y mes en Extremadura es, a su vez, el más bajo del país, con 2.692,41 euros, mientras que la media nacional fue de 3.258,14 euros.

Por su parte, el coste medio por hora trabajada fue de 21,71 euros, un 5,2% más que en el periodo octubre-diciembre del año anterior, por encima de la media nacional (2,6%).

Del total del coste laboral, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) llegó a los 2.005,70 euros de media en la comunidad autónoma entre octubre y diciembre, un 7,6% más que en el mismo trimestre de 2023, en este caso también superior a la media de España (3,5%).

Por su parte, otros costes (no salariales) crecieron un 7,9% en Extremadura, hasta los 686,71 euros, más del doble que el conjunto del país (3,7%).

En el cuarto trimestre del año, las horas pactadas por trabajador y mes fueron 147 en Extremadura, las horas efectivamente trabajadas 124 y las no trabajadas 23,5.

DATOS NACIONALES

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 3,6% en el cuarto trimestre de 2024 en relación al mismo periodo de 2023, hasta situarse en 3.258,14 euros, su cifra más alta en un cuarto trimestre desde el año 2000.

Con este incremento del coste laboral se acumulan 16 trimestres consecutivos de alzas. No obstante, el del cuarto trimestre de 2024 ha sido el menos pronunciado desde el primer trimestre de 2021, cuando aumentó un 1,4%.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre octubre y diciembre del año pasado, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 3,5% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.442,32 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un cuarto trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el cuarto trimestre del año pasado 815,82 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 3,7%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 4% interanual en el cuarto trimestre de 2024.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 2,6% en tasa anual en el último cuarto del año pasado, hasta los 25,63 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 3,4% interanual, hasta los 21,45 euros.

El INE también proporciona datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador subió en el cuarto trimestre de 2024 un 3,7% en tasa interanual, seis décimas menos que en el trimestre anterior y su menor alza desde el primer trimestre de 2021. Pese a ello, con este incremento, se acumulan 17 trimestres consecutivos de alzas interanuales en la serie corregida.

En términos intertrimestrales (cuarto trimestre sobre tercer trimestre del año pasado), el coste laboral por trabajador y mes aumentó un 0,6% en datos corregidos de estacionalidad y calendario, cinco décimas menos que en el tercer trimestre de 2024. Con esta subida trimestral, ya son 18 trimestres consecutivos en los que aumenta el coste laboral.

LA INDUSTRIA, LA QUE MÁS SUBIÓ EL COSTE Y LA CONSTRUCCIÓN, LA QUE MENOS

Por secciones de actividad, el coste laboral registró sus mayores incrementos en industrias extractivas (+7,7%, hasta los 4.893,72 euros por trabajador y mes), y en actividades financieras y de seguros (+7,1%, hasta los 5.824,75 euros).

En el otro extremo, con el menor repunte, se situó la construcción, donde el coste laboral subió un 0,8%, hasta los 3.242,3 euros. La hostelería, por su parte, se coló entre los mayores ascensos, con un alza del 4,4%, hasta los 1.966 euros por trabajador y mes.

Por comunidades autónomas, los costes laborales más altos los registraron Madrid (+4,2%, hasta los 3.843,65 euros), País Vasco (+1,8%, hasta los 3.708,23 euros) y Navarra (+3,4%, hasta los 3.565,4 euros). Por contra, Extremadura (+7,7%, hasta los 2.692.4 euros) y Canarias (+4,5%, hasta los 2.705,8 euros) registraron los costes más bajos.

Extremadura, Murcia y Asturias presentaron los mayores aumentos interanuales del coste laboral en el cuarto trimestre de 2024, mientras que Cantabria, País Vasco y Aragón registraron los menores incrementos.

MÁS DE 148.000 VACANTES EN EL CUARTO TRIMESTRE

El INE ha informado además de que en el cuarto trimestre de 2024 se registraron 148.018 vacantes de empleo, lo que supone 8.704 más que en el mismo trimestre de 2023. De este modo, el número de vacantes bajó de las 150.000 tras dos trimestres por encima de esta cifra.

Del total de vacantes contabilizadas en el cuarto trimestre del año pasado, el 90,2% pertenecían al sector servicios, con 133.574 vacantes.

Se entiende por vacante de empleo como el puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa.

El 92% de las empresas preguntadas por el INE respondieron que no tenían vacantes que cubrir entre octubre y diciembre porque no necesitaban trabajadores adicionales y el 4,8% aludían al elevado coste de la contratación para explicar por qué no había vacantes en sus empresas.

Madrid y Cataluña concentraron el mayor número de vacantes del cuarto trimestre, con 29.492 y 28.689, respectivamente, mientras que La Rioja y Extremadura presentaron las menores cifras, con 724 y 998 vacantes, respectivamente.