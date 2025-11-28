Extremadura consolida su posición como región "atractiva" para la inversión extranjera directa, según un barómetro

La inversión extranjera directa se reafirma como un objetivo estratégico para la internacionalización de la economía extremeña, según el III Barómetro del Clima de Negocio en Extremadura desde el punto de vista de la empresa inversora presentado este viernes, día 28, en Zafra (Badajoz) dentro del evento III Investment Focus Group en la Deutz Business School.

Así se ha puesto de manifiesto en la presentación de la conclusión de este informe, tal y como ha expuesto la secretaria general de Economía Empresa y Comercio de la Junta, Sol Giralt, quien ha remarcado que Extremadura se consolida como una región "estable" y "atractiva" para la inversión, con ventajas competitivas que la posicionan en la nueva lógica de crecimiento territorial, apostando por la innovación, el autoconsumo energético y la sostenibilidad.

El informe confirma que la región ofrece un entorno empresarial "estable, atractivo y con claras ventajas competitivas", especialmente en sectores ligados a la energía, la sostenibilidad y la calidad de vida.

El estudio refleja una visión empresarial optimista destacando como el 75 por ciento de las empresas considera que el clima de negocio es positivo o neutro, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Respecto a las perspectivas de las empresas ubicadas en la región, el 77 por ciento de las compañías encuestadas ha realizado inversiones en Extremadura durante los últimos tres años. Más del 20 por ciento de los encuestados aseguran haber destinado más de 10 millones de euros.

FACTURACIÓN Y CRECIMIENTO

Asimismo, más del 80 por ciento de las empresas afirma que su cartera de pedidos, facturación, empleo e inversión en I+D se mantuvieron estables o mejoraron en los dos últimos años.

De cara al próximo ciclo, más del 90 por ciento de los encuestados espera que estos indicadores continúen estables o presenten una evolución positiva.

Además, el 61 por ciento de las empresas tiene planes de inversión en Extremadura en el corto plazo, y el 77 por ciento ya ha realizado inversiones en los últimos tres años. Este dato refuerza la posición de la región como plataforma emergente en sectores energéticos, industriales y logísticos.

El conocimiento y aprovechamiento de las ayudas públicas constituye otro pilar fundamental. En este sentido, el 76 por ciento de las empresas encuestadas afirma conocer bien las subvenciones disponibles, lo que evidencia un elevado grado de información y capacidad para acceder a estos recursos.

Entre los factores mejor valorados para impulsar la competitividad destacan las subvenciones públicas, el acceso a financiación bancaria, así como la seguridad y el coste de vida.