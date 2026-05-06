La Eurocámara pide reconsiderar el cierre de Almaraz y una evaluación "rigurosa" de su impacto en Extremadura

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido este miércoles reconsiderar el cierre previsto de la Central Nuclear de Almaraz y ha reclamado que cualquier decisión se base en una evaluación de impacto "rigurosa" que tenga en cuenta sus implicaciones económicas, sociales y energéticas.

Así consta en las conclusiones del informe de la misión de eurodiputados que visitaron la instalación extremeña, un texto adoptado por la comisión parlamentaria y que alerta de las posibles consecuencias del cierre para la región y el sistema energético.

El documento subraya la necesidad de que las decisiones sobre infraestructuras estratégicas se apoyen en criterios técnicos y evaluaciones completas que incluyan el impacto sobre el empleo, la actividad económica y la seguridad del suministro eléctrico.

En este sentido, los eurodiputados apuntan al papel de la central en la generación eléctrica en España y su contribución al tejido económico local, especialmente en la comarca cacereña de Campo Arañuelo.

El informe también enmarca el debate en el contexto de la transición energética y de los objetivos de descarbonización de la Unión Europea, al tiempo que plantea la necesidad de equilibrar estos objetivos con la seguridad energética y la estabilidad del sistema.

Las conclusiones de la comisión, que no son vinculantes, se producen tras la visita de una delegación de la Eurocámara en febrero de este año a la central y a su entorno para evaluar sobre el terreno la situación y recoger información de autoridades, trabajadores y actores locales.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha destacado este miércoles en Bruselas que el mensaje del Parlamento Europeo de hoy a favor de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz "es contundente y claro".

Por este motivo, "el Gobierno debe reconsiderar el cierre de Almaraz ya que en estos momentos la energía nuclear es considerada verde de transición y se ha convertido en esencial en gran parte de los países europeos", ha defendido Guardiola.

María Guardiola se pronunciado de esta forma tras seguir desde el Parlamento Europeo la votación del informe sobre la Central de Almaraz que ha tenido lugar en la Comisión de Peticiones, y en el que se pide reconsiderar el cierre de esta planta nuclear.

Así, Guardiola ha recordado que Almaraz supone empleo para 4.000 familias de la comarca del Campo Arañuelo, tras lo que ha resaltado que "lo que es bueno para Europa también tiene que ser bueno para Extremadura", y ha insistido en que la continuidad de Almaraz es clave para garantizar empleo, competitividad industrial y soberanía energética, señala el PP en nota de prensa.

En la otra cara de la moneda, el PSOE de Extremadura ha criticado hoy las declaraciones de la presidenta de la Junta, a la que acusa de "mentir y manipular de forma interesada" tras la votación celebrada en el Parlamento Europeo sobre la Central Nuclear de Almaraz.

En este sentido, el eurodiputado socialista extremeño Nacho Sánchez Amor ha denunciado que "ya está bien de manosear la continuidad de Almaraz con fines partidistas". Así, ha aclarado que “lo votado en el Parlamento Europeo no tiene nada que ver con decidir la continuidad o el cierre de la central”, ya que se trata de “una competencia estrictamente nacional”.

Según ha explicado, lo aprobado en la Comisión de Peticiones es “un documento impulsado por PP y Vox cuyo único objetivo es atacar al Gobierno de España”, y ha subrayado que “todas las enmiendas presentadas por el PSOE fueron rechazadas, mientras el PP asumió íntegramente los postulados de la ultraderecha”.