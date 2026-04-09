Educación anuncia que la primera prueba de las oposiciones al Cuerpo de Maestros se celebrará el 20 de junio

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha anunciado que la primera prueba de las oposiciones que ofertan 304 plazas para el Cuerpo de Maestros en Extremadura se celebrará el próximo 20 de junio de 2026.

Asimismo, Vaquera ha explicado que el plazo para que los aspirantes se registren a esta oferta de empleo se cerró el pasado 1 de abril y que la Consejería ha recibido 6.333 solicitudes. Además, la consejera ha señalado que se van a constituir un total de 118 tribunales para la celebración de estas pruebas.

"A los opositores siempre les hemos transmitido tranquilidad porque el proceso, como ya hemos dicho muchas veces, corresponde a la oferta de empleo público de los años 2023 y 2024 y es un proceso que se celebra todos los años en esta Consejería", ha afirmado Vaquera. En este sentido, la titular de Educación ha recordado que con el decreto aprobado por la Junta de Extremadura por el que se modifica la Ley 4/2015, de 26 de febrero, "queda todo aclarado y da una mayor seguridad".

En concreto, en esta oferta de empleo se convocan 304 plazas para el Cuerpo de Maestros, divididas por especialidades de la siguiente manera: Educación Infantil, con139 plazas; Inglés, con 10 plazas; Educación Física, con 10 plazas; Música, con 25 plazas; Pedagogía Terapéutica, con 41 plazas; Audición y Lenguaje, con 39 plazas y Educación Primaria, con 40 plazas.

Mercedes Vaquera ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa este jueves en Mérida en la que ha dado a conocer los detalles del Procedimiento General de Admisión de alumnos para el curso escolar 2026 - 2027 en Extremadura y en la que ha estado acompañada por la secretaria general de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Pérez.