Más de 60 equipos participarán en Badajoz y Elvas en la I Copa Ibérica de Voleibol en alevín, infantil y cadete

Unos 700 jugadores de 64 clubes participarán los días 30 y 31 de marzo en Badajoz y Elvas en la I Copa Ibérica de Voleibol en las categorías alevín, infantil y cadete.

El torneo contará con seis sedes, una de ellas en Elvas y cinco en la ciudad de Badajoz (el Pabellón Juancho Pérez, el Pabellón Nuria Cabanillas, el Pabellón Universidad, el Pabellón del Colegio Maristas y el Pabellón del Colegio Guadalupe).

Organizada por la Federación Extremeña de Voleibol, este nuevo campeonato ve la luz gracias al apoyo y la colaboración entre todas las instituciones, ya que cuenta con el apoyo de la Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz.

De esta manera, el torneo va a promover la práctica deportiva y sus valores, los hábitos saludables, la convivencia y el crecimiento de este deporte, como ha subrayado el diputado provincial de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas.

En el mismo sentido, tanto el concejal de Deportes de Badajoz, Juan Parejo, como el director de Promoción Deportiva de la Junta de Extremadura, Pedro José Gordillo, han destacado los beneficios que supone para el deporte este "entendimiento" entre instituciones, además de celebrar el "buen" momento deportivo que vive la región.

Cosa que también ocurre con el voleibol, una modalidad que, aunque minoritaria, se encuentra actualmente "en auge", según ha señalado la presidenta de la Federación Extremeña de Voleibol, Maite Bernal, informa en nota de prensa la diputación pacense.

Por ello, ha mostrado la "ilusión" que supone para la federación haber conseguido finalmente ponerlo en marcha, motivo por el que ha agradecido el apoyo de las administraciones.