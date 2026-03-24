Más de 300 ciclistas se citan el 12 de abril en el Campeonato Preeuropeo Templarios MTB Race en Jerez de los Caballeros

El Preeuropeo Templarios MTB Race 2026 se celebrará el próximo 12 de abril en Jerez de los Caballeros con la participación de más de 300 participantes.

El director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro, ha puesto en valor en la presentación de la prueba "la capacidad organizativa de los clubes, federaciones e instituciones para impulsar eventos de gran nivel", subrayando que "Extremadura es tierra de deporte gracias a la implicación de todos los actores".

En este sentido, ha reafirmado el compromiso de la Junta de Extremadura con el ciclismo y con este tipo de competiciones, destacando su impacto positivo. "El retorno que generan estos eventos, tanto deportivo como económico y turístico, es muy importante para nuestra región", ha manifestado.

Asimismo, Amaro ha recordado que la Junta apoya esta prueba con una aportación de 18.000 euros, en línea con su apuesta por el deporte como herramienta de desarrollo social y territorial, indica la Junta en una nota de prensa.

El Preeuropeo Templarios MTB Race 2026 es una prueba puntuable para la Copa de España BTT Maratón (XCM) y estará incluida en el Calendario Internacional UCI en categoría C2, consolidándose como "antesala" del Campeonato de Europa de BTT Maratón 2027. Asimismo, es valedera para el Open de Extremadura XCM.

El acto, celebrado en la Sala Decumanus de Mérida, ha contado con la participación del alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo; el concejal de Deportes, Mario Méndez; el presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo; y el presidente del Club Ciclista Jerez de los Caballeros, Juan Luis Soriano.

Durante la presentación, el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, ha destacado que esta competición "sitúa al municipio en el mapa internacional y contribuye a dinamizar la economía local", agradeciendo el respaldo de la Junta y la implicación del tejido asociativo y del voluntariado.

Por su parte, el presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo, ha incidido en la relevancia deportiva del evento, señalando que "Extremadura continúa acogiendo pruebas de primer nivel". El concejal de Deportes, Mario Méndez, ha puesto en valor el trabajo del club organizador y su proyección hacia el Campeonato de Europa.

El presidente del Club Ciclista Jerez de los Caballeros, Juan Luis Soriano, ha subrayado que se trata de "una prueba exigente y atractiva, con vocación de convertirse en referente no solo deportivo, sino también turístico, cultural e histórico".

DATOS DE LA PRUEBA

La competición contará con tres recorridos - de 94, 77 y 45 kilómetros- y propondrá un exigente trazado "en tres actos" que permitirá a los participantes descubrir el entorno natural de Jerez de los Caballeros y su patrimonio, incluyendo la emblemática llegada al castillo templario.

Además, la prueba reunirá a destacados ciclistas del panorama nacional e internacional, entre ellos figuras como Luis Ángel Maté, así como equipos y deportistas de primer nivel, "consolidando el posicionamiento de Extremadura como destino para el turismo deportivo", subraya el Ejecutivo regional.

El Preeuropeo Templarios MTB Race está organizado por el Club Ciclista Jerez de los Caballeros, con el patrocinio de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y diversas entidades colaboradoras.