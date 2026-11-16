DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación: victoria para el Cacereño en Ponferrada por 1 a 2. Se traía también los tres puntos en Mérida de su visita a Ourense en donde se impuso por 1 tanto a 3. El Coria se hacía fuerte en la Isla venciendo por 4 a 2 a Unionistas de Salamanca. La nota negativa de la jornada, la derrota en casa del Extremadura por 2 a 3 frente al Pontevedra. El 2ª el Derby fue para el Badajoz.

Redacción

Extremadura |

La bota de un jugador de fútbol
La bota de un jugador de fútbol | Reuters

15-11 RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Liga Nacional Juvenil

Vedruna Cáceres-Diocesano (1-6)

Villafranca-Academia Extremadura (1-3)

Puebla De La Calzada-Cruz Villanovense (4-1)

Coria-Flecha Negra (3-2)

Moralo-Gevora (1-1)

Badajoz-Zafra (3-1)

Hispanolusa-Cacereño (0-2)

Don Benito-San Roque (3-0)

Fuente De Cantos-Ciudad De Plasencia (2-3)

Primera RFEF Femenina

Barça B-Sportextremadura (6-0)

Cacereño-Osasuna (1-1)

Segunda RFEF Femenina

Cacereño Atl.-Las Rozas (1-2)

Tercera RFEF Femenina

Femenino Villanovense-Sportextremadura (2-3)

San Bartolome-San Miguel - Plasencia (1-3)

Jerez-Templaria (3-3)

Extremadura Femenino-Feminas Don Benito (3-3)

Badajoz-Zafra (13-0)

Femenino Cáceres Atlético B-Castuera (0-0)

Primera RFEF Masculina

Ponferradina-Cacereño (1-2)

Ourense-Mérida (1-3)

Coria-Unionistas (4-2)

Extremadura-Pontevedra (2-3)

Segunda RFEF Masculina

Badajoz-Don Benito (2-1)

Tercera RFEF Masculina

Villanovense-Santa Amalia (1-0)

Villafranca-Quintana (1-1)

Azuaga-Puebla De La Calzada (1-0)

Cabeza Del Buey-Castuera (0-1)

Montijo-UP Plasencia (0-1)

Jerez-Moralo (2-0)

Jaraiz-Zafra (2-0)

Guadiana-Gevora (1-2)

Llerenense-Pueblonuevo (2-2)

Primera Extremeña – Liga ALMA

Grupo 0

Arroyo-Cabezuela (1-1)

Malpartida-Aceituna (4-1)

Nuevo Caceres-Chinato (0-0)

Torreorgaz-Amanecer (1-1)

Ciudad De Plasencia-Montehermoso (1-0)

El Batan-Talayuela (1-1)

Moraleja-Diocesano (0-0)

Grupo 5

Trujillanos-San Jorge (4-1)

Talavera-La Garrovilla (1-1)

Valdelacalzada-Badajoz B (2-1)

Valdebotoa-Villar Del Rey (2-0)

Hernando De Soto-Lobon (3-0)

Valverdeño-Obandina (1-0)

Sanvicenteño-Alburquerque (4-3)

Grupo 20

Gimnastico Don Benito-Talarrubias (2-1)

Miajadas-Monterrubio (4-0)

Metelinense-Olympic Peleño (0-2)

Guareña-San Bartolome (2-0)

Campanario-Almoharin (1-1)

Hernan Cortes-Sport Villanovense (0-3)

Zarceño-Trujillo (0-3)

Grupo 25

Bienvenida-Santa Marta (3-0)

Oliva-Gran Maestre (1-1)

Aceuchal-Fuente De Cantos (3-4)

Torremejia-La Estrella (1-2)

San Servan-Calamonte (2-1)

Ribereña-Solana (3-1)

Don Alvaro-Merida Promesas (1-3)

Segunda Extremeña – Liga BLANU

Grupo 1

Jerte-Navaconcejo (1-1)

Villa De Cañaveral-Torrejoncillo (1-7)

Nuevo Plasencia-San Miguel Plasencia (3-1)

Piornal-Cuacos De Yuste (2-1)

Galisteo-Norte De Extremadura (1-2)

Losareño-Montehermoso B (1-4)

Las Hurdes-Hervas (4-1)

Grupo 2

La Haba-Casas De Don Pedro (3-0)

Entrerrios-Valdivia (3-1)

Valdehornillo-St Palazuelo (3-0)

Fuenlabrada De Los Montes-Athletic Valle (4-1)

Puebla De Alcocer-Siruela (1-1)

Ilipense-Zalamea-Herrera (2-3)

Orellana-Sporting Malpartida (2-1)

Grupo 3

La Albuera-Valencia De Alcantara (0-2)

Real Bitcoin-Juventud UVA (3-1)

San Roque-Olivenza UD (1-2)

Villanueva Del Fresno-Corazón De Jesús (2-1)

Alconchel-Cheles (0-4)

San Francisco de Olivenza-Hispanolusa (1-2)

Grupo 4

Barbaño-Atl. Veracruz (3-0)

Garrovilla-Estudiantes Nazaret (2-1)

Saludeño-Brocense (4-0)

Peña El Valle-La Roca (3-0)

Casar De Caceres-Santa Quiteria (4-2)

Amanecer B-Madroñera (2-0)

Grupo 5

Monesterio-Solana B (3-0)

Alange-Segureña (2-2)

Vadesa-Usagre (0-0)

Fornacense-Campillo (3-3)

Berlanga-Jerez B (1-0)

Athletic Fregenal-Belenense (0-1)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Solis Bargas-Grupo Lopez Bolaños (3-10)

Loeches-Rena (6-0)

Tercera División (Grupo extremeño)

Torrecillas-Burguillos Del Cerro (2-2)

Ciudad De Almendralejo-Colegio San Jose (4-5)

Villanueva Del Fresno-Granja (1-6)

Albroksa-Jerez (3-4)

Navalmoral-Buhersa Talayuela (8-3)

Madroñera-Malpartida (3-3)

Alfar-Salvatierra-Jarandilla (3-6)

Arroyo-Casar De Caceres (2-2)

BALONCESTO

Superliga Silla de ruedas

Mideba-AMIAB Albacete (50-83)

Liga Femenina 2

Spar Gran Canaria-Hierros Díaz Extremadura (80-53)

Segunda FEB Masculina

Iren BCBadajoz-Movistar (81-84)

Tres Cantos-Caceres Patrimonio (76-90)

Tercera FEB Masculina

CBA Spain-Oh!Tels ULB (94-91)

Baublock-San Antonio Cáceres (67-78)

Alcalá-Bosco Mérida (90-85)

Baloncesto Badajoz-Coria (71-82)

Sagrado Corazón Cáceres-San Fernando (66-79)

VOLEYBOL

Primera División Femenina

Metlen Cáceres-Playa Madrid (3-1)

Alcorcón-Voleibol Arroyo (3-0)

Super Liga Masculina 2

L´illa Grau-CVA Extremadura (2-3)

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