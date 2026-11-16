Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

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En Primera Federación: victoria para el Cacereño en Ponferrada por 1 a 2. Se traía también los tres puntos en Mérida de su visita a Ourense en donde se impuso por 1 tanto a 3. El Coria se hacía fuerte en la Isla venciendo por 4 a 2 a Unionistas de Salamanca. La nota negativa de la jornada, la derrota en casa del Extremadura por 2 a 3 frente al Pontevedra. El 2ª el Derby fue para el Badajoz.

Redacción