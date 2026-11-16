Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

15-11 RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
Liga Nacional Juvenil
Vedruna Cáceres-Diocesano (1-6)
Villafranca-Academia Extremadura (1-3)
Puebla De La Calzada-Cruz Villanovense (4-1)
Coria-Flecha Negra (3-2)
Moralo-Gevora (1-1)
Badajoz-Zafra (3-1)
Hispanolusa-Cacereño (0-2)
Don Benito-San Roque (3-0)
Fuente De Cantos-Ciudad De Plasencia (2-3)
Primera RFEF Femenina
Barça B-Sportextremadura (6-0)
Cacereño-Osasuna (1-1)
Segunda RFEF Femenina
Cacereño Atl.-Las Rozas (1-2)
Tercera RFEF Femenina
Femenino Villanovense-Sportextremadura (2-3)
San Bartolome-San Miguel - Plasencia (1-3)
Jerez-Templaria (3-3)
Extremadura Femenino-Feminas Don Benito (3-3)
Badajoz-Zafra (13-0)
Femenino Cáceres Atlético B-Castuera (0-0)
Primera RFEF Masculina
Ponferradina-Cacereño (1-2)
Ourense-Mérida (1-3)
Coria-Unionistas (4-2)
Extremadura-Pontevedra (2-3)
Segunda RFEF Masculina
Badajoz-Don Benito (2-1)
Tercera RFEF Masculina
Villanovense-Santa Amalia (1-0)
Villafranca-Quintana (1-1)
Azuaga-Puebla De La Calzada (1-0)
Cabeza Del Buey-Castuera (0-1)
Montijo-UP Plasencia (0-1)
Jerez-Moralo (2-0)
Jaraiz-Zafra (2-0)
Guadiana-Gevora (1-2)
Llerenense-Pueblonuevo (2-2)
Primera Extremeña – Liga ALMA
Grupo 0
Arroyo-Cabezuela (1-1)
Malpartida-Aceituna (4-1)
Nuevo Caceres-Chinato (0-0)
Torreorgaz-Amanecer (1-1)
Ciudad De Plasencia-Montehermoso (1-0)
El Batan-Talayuela (1-1)
Moraleja-Diocesano (0-0)
Grupo 5
Trujillanos-San Jorge (4-1)
Talavera-La Garrovilla (1-1)
Valdelacalzada-Badajoz B (2-1)
Valdebotoa-Villar Del Rey (2-0)
Hernando De Soto-Lobon (3-0)
Valverdeño-Obandina (1-0)
Sanvicenteño-Alburquerque (4-3)
Grupo 20
Gimnastico Don Benito-Talarrubias (2-1)
Miajadas-Monterrubio (4-0)
Metelinense-Olympic Peleño (0-2)
Guareña-San Bartolome (2-0)
Campanario-Almoharin (1-1)
Hernan Cortes-Sport Villanovense (0-3)
Zarceño-Trujillo (0-3)
Grupo 25
Bienvenida-Santa Marta (3-0)
Oliva-Gran Maestre (1-1)
Aceuchal-Fuente De Cantos (3-4)
Torremejia-La Estrella (1-2)
San Servan-Calamonte (2-1)
Ribereña-Solana (3-1)
Don Alvaro-Merida Promesas (1-3)
Segunda Extremeña – Liga BLANU
Grupo 1
Jerte-Navaconcejo (1-1)
Villa De Cañaveral-Torrejoncillo (1-7)
Nuevo Plasencia-San Miguel Plasencia (3-1)
Piornal-Cuacos De Yuste (2-1)
Galisteo-Norte De Extremadura (1-2)
Losareño-Montehermoso B (1-4)
Las Hurdes-Hervas (4-1)
Grupo 2
La Haba-Casas De Don Pedro (3-0)
Entrerrios-Valdivia (3-1)
Valdehornillo-St Palazuelo (3-0)
Fuenlabrada De Los Montes-Athletic Valle (4-1)
Puebla De Alcocer-Siruela (1-1)
Ilipense-Zalamea-Herrera (2-3)
Orellana-Sporting Malpartida (2-1)
Grupo 3
La Albuera-Valencia De Alcantara (0-2)
Real Bitcoin-Juventud UVA (3-1)
San Roque-Olivenza UD (1-2)
Villanueva Del Fresno-Corazón De Jesús (2-1)
Alconchel-Cheles (0-4)
San Francisco de Olivenza-Hispanolusa (1-2)
Grupo 4
Barbaño-Atl. Veracruz (3-0)
Garrovilla-Estudiantes Nazaret (2-1)
Saludeño-Brocense (4-0)
Peña El Valle-La Roca (3-0)
Casar De Caceres-Santa Quiteria (4-2)
Amanecer B-Madroñera (2-0)
Grupo 5
Monesterio-Solana B (3-0)
Alange-Segureña (2-2)
Vadesa-Usagre (0-0)
Fornacense-Campillo (3-3)
Berlanga-Jerez B (1-0)
Athletic Fregenal-Belenense (0-1)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Solis Bargas-Grupo Lopez Bolaños (3-10)
Loeches-Rena (6-0)
Tercera División (Grupo extremeño)
Torrecillas-Burguillos Del Cerro (2-2)
Ciudad De Almendralejo-Colegio San Jose (4-5)
Villanueva Del Fresno-Granja (1-6)
Albroksa-Jerez (3-4)
Navalmoral-Buhersa Talayuela (8-3)
Madroñera-Malpartida (3-3)
Alfar-Salvatierra-Jarandilla (3-6)
Arroyo-Casar De Caceres (2-2)
BALONCESTO
Superliga Silla de ruedas
Mideba-AMIAB Albacete (50-83)
Liga Femenina 2
Spar Gran Canaria-Hierros Díaz Extremadura (80-53)
Segunda FEB Masculina
Iren BCBadajoz-Movistar (81-84)
Tres Cantos-Caceres Patrimonio (76-90)
Tercera FEB Masculina
CBA Spain-Oh!Tels ULB (94-91)
Baublock-San Antonio Cáceres (67-78)
Alcalá-Bosco Mérida (90-85)
Baloncesto Badajoz-Coria (71-82)
Sagrado Corazón Cáceres-San Fernando (66-79)
VOLEYBOL
Primera División Femenina
Metlen Cáceres-Playa Madrid (3-1)
Alcorcón-Voleibol Arroyo (3-0)
Super Liga Masculina 2
L´illa Grau-CVA Extremadura (2-3)