DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación: Empates de Coria, 2-2 y Cacereño, 0-0, en León y Ourense respectivamente y derrotas en casa del Extremadura frente al Zamora por 0 a 1 y del Mérida ante el Logroñés por 3 tantos a 5. En Segunda el Don Benito se imponía por la mínima 1 a 0 al Sanluqueño y el Badajoz empataba a 0 en su visita al filial de las Palmas. En tercera, victorias para Villanovense, Castuera, Azuaga, Jaraíz, Gévora y Quintana, empataban el Zafra-Llerenense, el Guadiana-Cabeza del Buey y el Santa Amalia-Moralo.

Redacción

Extremadura |

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RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Liga Nacional Juvenil

Extremadura-Zafra (3-0)

Diocesano-Fuente de Cantos (5-0)

Vedruna Cáceres-Badajoz (0-3)

San Roque-Ciudad de Plasencia (1-5)

Don Benito-Moralo (2-2)

Villafranca-Hispanolusa (3-2)

Coria-Puebla de la Calzada (3-1)

Flecha Negra-Cacereño (3-3)

Gévora-La Cruz Villanovense (3-6)

Primera RFEF Femenino

Cacereño-Unión Tenerife Santa Cruz (2-0)

Levanta-SportExtremadura (2-1)

Segunda RFEF Femenino

Cacereño Atlético-Almería (4-2)

Tercera RFEF Femenino

Templaria-SportExtremadura B (0-5)

Féminas Don Benito-Jerez (20-0)

San Miguel-Extremadura Femenino (0-4)

San Bartolomé-Cacereño Atlético B (0-4)

Zafra-Castuera (1-7)

Badajoz-Villanovense (0-5)

Primera RFEF Masculina

Extremadura-Zamora (0-1)

Cultural Leonesa-Coria (2-2)

UD Ourense-Cacereño (0-0)

Mérida-UD Logroñés (3-5)

Segunda RFEF Masculina

Don Benito-Sanluqueño (1-0)

Las Palmas Atlético-Badajoz (0-0)

Tercera RFEF Masculina

Villanovense-Montijo (2-0)

Castuera-UP Plasencia (1-0)

Azuaga-Jerez (2-0)

Zafra-Llerenense (0-0)

Jaraíz-Villafranca (2-1)

Guadiana-Cabeza del Buey (1-1)

Gévora-Pueblonuevo (3-1)

Santa Amalia-Moralo (1-1)

Puebla de la Calzada-Quintana (1-2)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Ciudad de Plasencia-El Batán (2-2)

Torreorgaz-Nuevo Cáceres (3-2)

Diocesano-Cabezuela (5-1)

Amanecer-Malpartida (1-2)

Montehermoso-Arroyo (2-1)

Aceituna-Moraleja (3-0)

Grupo 2

Sanvicenteño-Valdelacalzada (2-3)

Talavera-Valdebótoa (6-0)

Obandina-Hernando de Soto (1-1)

Villar del Rey-Badajoz B (2-3)

Lobón-San Jorge (5-0)

La Garrovilla-Valverdeño (1-0)

Alburquerque-Trujillanos (2-1)

Grupo 3

Sport Villanovense-Monterrubio (2-1)

San Bartolomé-Campanario (1-6)

Guareña-Hernán Cortés (1-2)

Almoharín-Metelinense (1-0)

Trujillo-Gimnástico Don Benito (0-2)

Peleño-Talarrubias (4-1)

Zarceño-Miajadas (0-1)

Grupo 4

Mérida Promesas-Gran Maestre (1-3)

Calamonte-Aceuchal (3-2)

La Estrella-Santa Marta (0-2)

Fuente de Cantos-Don Álvaro (7-1)

Ribereña-Bienvenida (0-3)

Solana-Oliva (4-1)

San Serván-Torremejía (3-1)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Nuevo Plasencia-Las Hurdes (3-0)

Ciudad de Plasencia B-Jerte (1-0)

San Miguel Plasencia-Losareño (0-0)

Piornal-Cañaveral (5-0)

Hervás-Montehermoso B (0-6)

Navaconcejo-Norte de Extremadura (4-0)

Torrejoncillo-Cuacos de Yuste (5-1)

Grupo 2

Siruela-Herrera (2-2)

Palazuelo-La Haba (0-2)

Fuenlabrada-Entrerríos (0-3)

Malpartida-Valdivia (0-1)

Athletic Valle-Casas de Don Pedro (6-0)

Valdehornillo-Ilipense Zalamea (0-2)

Orellana-Puebla de Alcocer (3-0)

Grupo 3

Olivenza UD-San Francisco Olivenza (5-3)

Villanueva del Fresno-La Albuera (2-6)

Corazón de Jesús-Cheles (1-4)

Puerta Palmas-Alconchel (1-0)

Valencia de Alcántara-Juventud UVA (10-1)

San Roque-Real Bitcoin (0-1)

Grupo 4

Amanecer B-Peña el Valle (0-6)

Madroñera-Brocense (0-1)

Valdefuentes-Barbaño (1-1)

Estudiantes Nazaret-Cacereño Veracruz (1-0)

Casar de Cáceres-Garrovilla (3-2)

Santa Quiteria-La Roca (0-2)

Grupo 5

Monesterio-Vadesa (1-0)

Solana B-Fregenal (0-2)

Campillo-Emérita Augusta (2-1)

Segureña-Usagre (2-1)

Fornacense-Alange (0-1)

Jerez B-Belenense (0-2)

Copa del Rey (Ida)

Talayuela-Sporting Alcázar (1-2)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Rena-San Cristóbal (2-3)

Enertel Talavera-Grupo López Bolaños (5-4)

Tercera División (Grupo extremeño)

Navalmoral-Madroñera (8-0)

Talayuela-Colegio San José (8-5)

Granja-Torrecillas (5-2)

Salvatierra-Albroksa (5-7)

Burguillos-Cáceres Malpartida (7-1)

Casar de Cáceres-Jerez (2-0)

Jarandilla-Villanueva del Fresno (5-2)

Arroyo-Ciudad de Almendralejo (10-4)

RUGBY (División de Honor B Masculina)

CAR Cáceres-Rugby Majadahonda (24-49

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