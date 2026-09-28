Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
Liga Nacional Juvenil
Extremadura-Zafra (3-0)
Diocesano-Fuente de Cantos (5-0)
Vedruna Cáceres-Badajoz (0-3)
San Roque-Ciudad de Plasencia (1-5)
Don Benito-Moralo (2-2)
Villafranca-Hispanolusa (3-2)
Coria-Puebla de la Calzada (3-1)
Flecha Negra-Cacereño (3-3)
Gévora-La Cruz Villanovense (3-6)
Primera RFEF Femenino
Cacereño-Unión Tenerife Santa Cruz (2-0)
Levanta-SportExtremadura (2-1)
Segunda RFEF Femenino
Cacereño Atlético-Almería (4-2)
Tercera RFEF Femenino
Templaria-SportExtremadura B (0-5)
Féminas Don Benito-Jerez (20-0)
San Miguel-Extremadura Femenino (0-4)
San Bartolomé-Cacereño Atlético B (0-4)
Zafra-Castuera (1-7)
Badajoz-Villanovense (0-5)
Primera RFEF Masculina
Extremadura-Zamora (0-1)
Cultural Leonesa-Coria (2-2)
UD Ourense-Cacereño (0-0)
Mérida-UD Logroñés (3-5)
Segunda RFEF Masculina
Don Benito-Sanluqueño (1-0)
Las Palmas Atlético-Badajoz (0-0)
Tercera RFEF Masculina
Villanovense-Montijo (2-0)
Castuera-UP Plasencia (1-0)
Azuaga-Jerez (2-0)
Zafra-Llerenense (0-0)
Jaraíz-Villafranca (2-1)
Guadiana-Cabeza del Buey (1-1)
Gévora-Pueblonuevo (3-1)
Santa Amalia-Moralo (1-1)
Puebla de la Calzada-Quintana (1-2)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Ciudad de Plasencia-El Batán (2-2)
Torreorgaz-Nuevo Cáceres (3-2)
Diocesano-Cabezuela (5-1)
Amanecer-Malpartida (1-2)
Montehermoso-Arroyo (2-1)
Aceituna-Moraleja (3-0)
Grupo 2
Sanvicenteño-Valdelacalzada (2-3)
Talavera-Valdebótoa (6-0)
Obandina-Hernando de Soto (1-1)
Villar del Rey-Badajoz B (2-3)
Lobón-San Jorge (5-0)
La Garrovilla-Valverdeño (1-0)
Alburquerque-Trujillanos (2-1)
Grupo 3
Sport Villanovense-Monterrubio (2-1)
San Bartolomé-Campanario (1-6)
Guareña-Hernán Cortés (1-2)
Almoharín-Metelinense (1-0)
Trujillo-Gimnástico Don Benito (0-2)
Peleño-Talarrubias (4-1)
Zarceño-Miajadas (0-1)
Grupo 4
Mérida Promesas-Gran Maestre (1-3)
Calamonte-Aceuchal (3-2)
La Estrella-Santa Marta (0-2)
Fuente de Cantos-Don Álvaro (7-1)
Ribereña-Bienvenida (0-3)
Solana-Oliva (4-1)
San Serván-Torremejía (3-1)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Nuevo Plasencia-Las Hurdes (3-0)
Ciudad de Plasencia B-Jerte (1-0)
San Miguel Plasencia-Losareño (0-0)
Piornal-Cañaveral (5-0)
Hervás-Montehermoso B (0-6)
Navaconcejo-Norte de Extremadura (4-0)
Torrejoncillo-Cuacos de Yuste (5-1)
Grupo 2
Siruela-Herrera (2-2)
Palazuelo-La Haba (0-2)
Fuenlabrada-Entrerríos (0-3)
Malpartida-Valdivia (0-1)
Athletic Valle-Casas de Don Pedro (6-0)
Valdehornillo-Ilipense Zalamea (0-2)
Orellana-Puebla de Alcocer (3-0)
Grupo 3
Olivenza UD-San Francisco Olivenza (5-3)
Villanueva del Fresno-La Albuera (2-6)
Corazón de Jesús-Cheles (1-4)
Puerta Palmas-Alconchel (1-0)
Valencia de Alcántara-Juventud UVA (10-1)
San Roque-Real Bitcoin (0-1)
Grupo 4
Amanecer B-Peña el Valle (0-6)
Madroñera-Brocense (0-1)
Valdefuentes-Barbaño (1-1)
Estudiantes Nazaret-Cacereño Veracruz (1-0)
Casar de Cáceres-Garrovilla (3-2)
Santa Quiteria-La Roca (0-2)
Grupo 5
Monesterio-Vadesa (1-0)
Solana B-Fregenal (0-2)
Campillo-Emérita Augusta (2-1)
Segureña-Usagre (2-1)
Fornacense-Alange (0-1)
Jerez B-Belenense (0-2)
Copa del Rey (Ida)
Talayuela-Sporting Alcázar (1-2)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Rena-San Cristóbal (2-3)
Enertel Talavera-Grupo López Bolaños (5-4)
Tercera División (Grupo extremeño)
Navalmoral-Madroñera (8-0)
Talayuela-Colegio San José (8-5)
Granja-Torrecillas (5-2)
Salvatierra-Albroksa (5-7)
Burguillos-Cáceres Malpartida (7-1)
Casar de Cáceres-Jerez (2-0)
Jarandilla-Villanueva del Fresno (5-2)
Arroyo-Ciudad de Almendralejo (10-4)
RUGBY (División de Honor B Masculina)
CAR Cáceres-Rugby Majadahonda (24-49