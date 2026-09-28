DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación: Empates de Coria, 2-2 y Cacereño, 0-0, en León y Ourense respectivamente y derrotas en casa del Extremadura frente al Zamora por 0 a 1 y del Mérida ante el Logroñés por 3 tantos a 5. En Segunda el Don Benito se imponía por la mínima 1 a 0 al Sanluqueño y el Badajoz empataba a 0 en su visita al filial de las Palmas. En tercera, victorias para Villanovense, Castuera, Azuaga, Jaraíz, Gévora y Quintana, empataban el Zafra-Llerenense, el Guadiana-Cabeza del Buey y el Santa Amalia-Moralo.

Redacción