Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
Liga Nacional Juvenil
Diocesano-Fuente de Cantos (sábado 26 de septiembre, 18h)
Don Benito-Moralo (sábado 26 de septiembre, 18:30h)
Villafranca-Hispanolusa (sábado 26 de septiembre, 18:30h)
Coria-Puebla de la Calzada (sábado 26 de septiembre, 19:45h)
Vedruna Cáceres-Badajoz (sábado 26 de septiembre, 18h)
Flecha Negra-Cacereño (sábado 26 de septiembre, 19h)
San Roque-Ciudad de Plasencia (sábado 26 de septiembre, 18h)
Extremadura-Zafra (sábado 26 de septiembre, 10h)
Gévora-La Cruz Villanovense (sábado 26 de septiembre, 20h)
Primera RFEF Femenino
Cacereño-Unión Tenerife Santa Cruz (sábado 26 de septiembre, 12h)
Levanta-SportExtremadura (sábado 26 de septiembre, 12h)
Segunda RFEF Femenino
Cacereño Atlético-Almería (sábado 26 de septiembre, 16h)
Tercera RFEF Femenino
Templaria-SportExtremadura B (domingo 27 de septiembre, 11h)
Zafra-Castuera (domingo 27 de septiembre, 19h)
San Miguel-Extremadura Femenino (domingo 27 de septiembre, 12:30h)
San Bartolomé-Cacereño Atlético B (domingo 27 de septiembre, 18h)
Badajoz-Villanovense (domingo 27 de septiembre, 19:15h)
Féminas Don Benito-Jerez (domingo 27 de septiembre, 11h)
Primera RFEF Masculina
Extremadura-Zamora (sábado 26 de septiembre, 13h)
Cultural Leonesa-Coria (sábado 26 de septiembre, 16:30h)
UD Ourense-Cacereño (domingo 27 de septiembre, 12h)
Mérida-UD Logroñés (domingo 27 de septiembre, 18:15h)
Segunda RFEF Masculina
Don Benito-Sanluqueño (sábado 26 de septiembre, 18h)
Las Palmas Atlético-Badajoz (domingo 27 de septiembre, 12h)
Tercera RFEF Masculina
Azuaga-Jerez (domingo 27 de septiembre, 12:15h)
Guadiana-Cabeza del Buey (domingo 27 de septiembre, 18:30h)
Villanovense-Montijo (domingo 27 de septiembre, 12h)
Jaraíz-Villafranca (domingo 27 de septiembre, 18h)
Santa Amalia-Moralo (domingo 27 de septiembre, 19h)
Gévora-Pueblonuevo (domingo 27 de septiembre, 18:30h)
Puebla de la Calzada-Quintana (domingo 27 de septiembre, 19h)
Castuera-UP Plasencia (domingo 27 de septiembre, 12h)
Zafra-Llerenense (domingo 27 de septiembre, 12:30h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Amanecer-Malpartida (domingo 27 de septiembre, 18:30h)
Montehermoso-Arroyo (domingo 27 de septiembre, 18:30h)
Ciudad de Plasencia-El Batán (domingo 27 de septiembre, 12h)
Torreorgaz-Nuevo Cáceres (domingo 27 de septiembre, 12:30h)
Aceituna-Moraleja (domingo 27 de septiembre, 18:30h)
Diocesano-Cabezuela (domingo 27 de septiembre, 18h)
Grupo 2
Sanvicenteño-Valdelacalzada (viernes 25 de septiembre, 20:30h)
Villar del Rey-Badajoz B (domingo 27 de septiembre, 12:15h)
Lobón-San Jorge (domingo 27 de septiembre, 12:30h)
La Garrovilla-Valverdeño (domingo 27 de septiembre, 18:30h)
Alburquerque-Trujillanos (domingo 27 de septiembre, 18:30h)
Talavera-Valdebótoa (domingo 27 de septiembre, 12h)
Obandina-Hernando de Soto (domingo 27 de septiembre, 12h)
Grupo 3
Sport Villanovense-Monterrubio (domingo 27 de septiembre, 12h)
Peleño-Talarrubias (domingo 27 de septiembre, 19h)
San Bartolomé-Campanario (domingo 27 de septiembre, 12h)
Trujillo-Gimnástico Don Benito (domingo 27 de septiembre, 12:30h)
Zarceño-Miajadas (domingo 27 de septiembre, 19h)
Guareña-Hernán Cortés (domingo 27 de septiembre, 12h)
Almoharín-Metelinense (domingo 27 de septiembre, 12h)
Grupo 4
La Estrella-Santa Marta (domingo 27 de septiembre, 12:30h)
Mérida Promesas-Gran Maestre (domingo 27 de septiembre, 12h)
Calamonte-Aceuchal (domingo 27 de septiembre, 12h)
Solana-Oliva (domingo 27 de septiembre, 19h)
Ribereña-Bienvenida (domingo 27 de septiembre, 18h)
San Serván-Torremejía (domingo 27 de septiembre, 19h)
Fuente de Cantos-Don Álvaro (domingo 27 de septiembre, 12:30h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Hervás-Montehermoso B (domingo 27 de septiembre, 18h)
Navaconcejo-Norte de Extremadura (domingo 27 de septiembre, 18h)
Torrejoncillo-Cuacos de Yuste (domingo 27 de septiembre, 18h)
San Miguel Plasencia-Losareño (domingo 27 de septiembre, 17:30h)
Nuevo Plasencia-Las Hurdes (domingo 27 de septiembre, 12h)
Ciudad de Plasencia B-Jerte (domingo 27 de septiembre, 17h)
Piornal-Cañaveral (domingo 27 de septiembre, 17:30h)
Grupo 2
Fuenlabrada-Entrerríos (domingo 27 de septiembre, 18h)
Orellana-Puebla de Alcocer (domingo 27 de septiembre, 19h)
Valdehornillo-Ilipense Zalamea (domingo 27 de septiembre, 18:30h)
Palazuelo-La Haba (domingo 27 de septiembre, 12:30h)
Malpartida-Valdivia (domingo 27 de septiembre, 18h)
Athletic Valle-Casas de Don Pedro (domingo 27 de septiembre, 18h)
Siruela-Herrera (domingo 27 de septiembre, 12h)
Grupo 3
Puerta Palmas-Alconchel (domingo 27 de septiembre, 18:30h)
Villanueva del Fresno-La Albuera (domingo 27 de septiembre, 12:30h)
San Roque-Real Bitcoin (domingo 27 de septiembre, 19h)
Olivenza UD-San Francisco Olivenza (domingo 27 de septiembre, 12h)
Corazón de Jesús-Cheles (domingo 27 de septiembre, 17h)
Valencia de Alcántara-Juventud UVA (domingo 27 de septiembre, 18:45h)
Grupo 4
Amanecer B-Peña el Valle (domingo 27 de septiembre, 12h)
Casar de Cáceres-Garrovilla (domingo 27 de septiembre, 18:30h)
Valdefuentes-Barbaño (domingo 27 de septiembre, 18h)
Santa Quiteria-La Roca (domingo 27 de septiembre, 19h)
Madroñera-Brocense (domingo 27 de septiembre, 12:30h)
Estudiantes Nazaret-Cacereño Veracruz (domingo 27 de septiembre, 18h)
Grupo 5
Fornacense-Alange (domingo 27 de septiembre, 18h)
Monesterio-Vadesa (domingo 27 de septiembre, 12h)
Solana B-Fregenal (domingo 27 de septiembre, 12h)
Campillo-Emérita Augusta (domingo 27 de septiembre, 12:30h)
Jerez B-Belenense (domingo 27 de septiembre, 18:30h)
Segureña-Usagre (domingo 27 de septiembre, 17:30h)
Copa del Rey (Ida)
Talayuela-Sporting Alcázar (domingo 27 de septiembre, 17:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Rena-San Cristóbal (viernes 25 de septiembre, 21h)
Enertel Talavera-Grupo López Bolaños (sábado 26 de septiembre, 18h)
Tercera División (Grupo extremeño)
Burguillos-Cáceres Malpartida (sábado 26 de septiembre, 18h)
Talayuela-Colegio San José (sábado 26 de septiembre, 17h)
Casar de Cáceres-Jerez (sábado 26 de septiembre, 19h)
Jarandilla-Villanueva del Fresno (sábado 26 de septiembre, 19h)
Salvatierra-Albroksa (sábado 26 de septiembre, 17:45h)
Arroyo-Ciudad de Almendralejo (domingo 27 de septiembre, 12:30h)
Navalmoral-Madroñera (sábado 26 de septiembre, 16:30h)
Granja-Torrecillas (sábado 26 de septiembre, 17:30h)
RUGBY (División de Honor B Masculina)
CAR Cáceres-Rugby Majadahonda (sábado 26 de septiembre, 16h)