DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF: El Extremadura recibe al Zamora, el Mérida al Logroñes y Coria y Cacereño viajarán a León y Ourense respectivamente. En 2ª: El Don Benito en casa frente al Sanluqeño y el Badajoz se desplaza a Canarias para medirse al filial de Las Palmas. En 3ª destacar los Azuaga-Jerez, Villanovense-Montijo, Jaraíz-Villafranca, Gévora-Pueblonuevo, Castuera-UP Plasencia y Zafra-Llerenense entre otros.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Liga Nacional Juvenil

Diocesano-Fuente de Cantos (sábado 26 de septiembre, 18h)

Don Benito-Moralo (sábado 26 de septiembre, 18:30h)

Villafranca-Hispanolusa (sábado 26 de septiembre, 18:30h)

Coria-Puebla de la Calzada (sábado 26 de septiembre, 19:45h)

Vedruna Cáceres-Badajoz (sábado 26 de septiembre, 18h)

Flecha Negra-Cacereño (sábado 26 de septiembre, 19h)

San Roque-Ciudad de Plasencia (sábado 26 de septiembre, 18h)

Extremadura-Zafra (sábado 26 de septiembre, 10h)

Gévora-La Cruz Villanovense (sábado 26 de septiembre, 20h)

Primera RFEF Femenino

Cacereño-Unión Tenerife Santa Cruz (sábado 26 de septiembre, 12h)

Levanta-SportExtremadura (sábado 26 de septiembre, 12h)

Segunda RFEF Femenino

Cacereño Atlético-Almería (sábado 26 de septiembre, 16h)

Tercera RFEF Femenino

Templaria-SportExtremadura B (domingo 27 de septiembre, 11h)

Zafra-Castuera (domingo 27 de septiembre, 19h)

San Miguel-Extremadura Femenino (domingo 27 de septiembre, 12:30h)

San Bartolomé-Cacereño Atlético B (domingo 27 de septiembre, 18h)

Badajoz-Villanovense (domingo 27 de septiembre, 19:15h)

Féminas Don Benito-Jerez (domingo 27 de septiembre, 11h)

Primera RFEF Masculina

Extremadura-Zamora (sábado 26 de septiembre, 13h)

Cultural Leonesa-Coria (sábado 26 de septiembre, 16:30h)

UD Ourense-Cacereño (domingo 27 de septiembre, 12h)

Mérida-UD Logroñés (domingo 27 de septiembre, 18:15h)

Segunda RFEF Masculina

Don Benito-Sanluqueño (sábado 26 de septiembre, 18h)

Las Palmas Atlético-Badajoz (domingo 27 de septiembre, 12h)

Tercera RFEF Masculina

Azuaga-Jerez (domingo 27 de septiembre, 12:15h)

Guadiana-Cabeza del Buey (domingo 27 de septiembre, 18:30h)

Villanovense-Montijo (domingo 27 de septiembre, 12h)

Jaraíz-Villafranca (domingo 27 de septiembre, 18h)

Santa Amalia-Moralo (domingo 27 de septiembre, 19h)

Gévora-Pueblonuevo (domingo 27 de septiembre, 18:30h)

Puebla de la Calzada-Quintana (domingo 27 de septiembre, 19h)

Castuera-UP Plasencia (domingo 27 de septiembre, 12h)

Zafra-Llerenense (domingo 27 de septiembre, 12:30h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Amanecer-Malpartida (domingo 27 de septiembre, 18:30h)

Montehermoso-Arroyo (domingo 27 de septiembre, 18:30h)

Ciudad de Plasencia-El Batán (domingo 27 de septiembre, 12h)

Torreorgaz-Nuevo Cáceres (domingo 27 de septiembre, 12:30h)

Aceituna-Moraleja (domingo 27 de septiembre, 18:30h)

Diocesano-Cabezuela (domingo 27 de septiembre, 18h)

Grupo 2

Sanvicenteño-Valdelacalzada (viernes 25 de septiembre, 20:30h)

Villar del Rey-Badajoz B (domingo 27 de septiembre, 12:15h)

Lobón-San Jorge (domingo 27 de septiembre, 12:30h)

La Garrovilla-Valverdeño (domingo 27 de septiembre, 18:30h)

Alburquerque-Trujillanos (domingo 27 de septiembre, 18:30h)

Talavera-Valdebótoa (domingo 27 de septiembre, 12h)

Obandina-Hernando de Soto (domingo 27 de septiembre, 12h)

Grupo 3

Sport Villanovense-Monterrubio (domingo 27 de septiembre, 12h)

Peleño-Talarrubias (domingo 27 de septiembre, 19h)

San Bartolomé-Campanario (domingo 27 de septiembre, 12h)

Trujillo-Gimnástico Don Benito (domingo 27 de septiembre, 12:30h)

Zarceño-Miajadas (domingo 27 de septiembre, 19h)

Guareña-Hernán Cortés (domingo 27 de septiembre, 12h)

Almoharín-Metelinense (domingo 27 de septiembre, 12h)

Grupo 4

La Estrella-Santa Marta (domingo 27 de septiembre, 12:30h)

Mérida Promesas-Gran Maestre (domingo 27 de septiembre, 12h)

Calamonte-Aceuchal (domingo 27 de septiembre, 12h)

Solana-Oliva (domingo 27 de septiembre, 19h)

Ribereña-Bienvenida (domingo 27 de septiembre, 18h)

San Serván-Torremejía (domingo 27 de septiembre, 19h)

Fuente de Cantos-Don Álvaro (domingo 27 de septiembre, 12:30h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Hervás-Montehermoso B (domingo 27 de septiembre, 18h)

Navaconcejo-Norte de Extremadura (domingo 27 de septiembre, 18h)

Torrejoncillo-Cuacos de Yuste (domingo 27 de septiembre, 18h)

San Miguel Plasencia-Losareño (domingo 27 de septiembre, 17:30h)

Nuevo Plasencia-Las Hurdes (domingo 27 de septiembre, 12h)

Ciudad de Plasencia B-Jerte (domingo 27 de septiembre, 17h)

Piornal-Cañaveral (domingo 27 de septiembre, 17:30h)

Grupo 2

Fuenlabrada-Entrerríos (domingo 27 de septiembre, 18h)

Orellana-Puebla de Alcocer (domingo 27 de septiembre, 19h)

Valdehornillo-Ilipense Zalamea (domingo 27 de septiembre, 18:30h)

Palazuelo-La Haba (domingo 27 de septiembre, 12:30h)

Malpartida-Valdivia (domingo 27 de septiembre, 18h)

Athletic Valle-Casas de Don Pedro (domingo 27 de septiembre, 18h)

Siruela-Herrera (domingo 27 de septiembre, 12h)

Grupo 3

Puerta Palmas-Alconchel (domingo 27 de septiembre, 18:30h)

Villanueva del Fresno-La Albuera (domingo 27 de septiembre, 12:30h)

San Roque-Real Bitcoin (domingo 27 de septiembre, 19h)

Olivenza UD-San Francisco Olivenza (domingo 27 de septiembre, 12h)

Corazón de Jesús-Cheles (domingo 27 de septiembre, 17h)

Valencia de Alcántara-Juventud UVA (domingo 27 de septiembre, 18:45h)

Grupo 4

Amanecer B-Peña el Valle (domingo 27 de septiembre, 12h)

Casar de Cáceres-Garrovilla (domingo 27 de septiembre, 18:30h)

Valdefuentes-Barbaño (domingo 27 de septiembre, 18h)

Santa Quiteria-La Roca (domingo 27 de septiembre, 19h)

Madroñera-Brocense (domingo 27 de septiembre, 12:30h)

Estudiantes Nazaret-Cacereño Veracruz (domingo 27 de septiembre, 18h)

Grupo 5

Fornacense-Alange (domingo 27 de septiembre, 18h)

Monesterio-Vadesa (domingo 27 de septiembre, 12h)

Solana B-Fregenal (domingo 27 de septiembre, 12h)

Campillo-Emérita Augusta (domingo 27 de septiembre, 12:30h)

Jerez B-Belenense (domingo 27 de septiembre, 18:30h)

Segureña-Usagre (domingo 27 de septiembre, 17:30h)

Copa del Rey (Ida)

Talayuela-Sporting Alcázar (domingo 27 de septiembre, 17:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Rena-San Cristóbal (viernes 25 de septiembre, 21h)

Enertel Talavera-Grupo López Bolaños (sábado 26 de septiembre, 18h)

Tercera División (Grupo extremeño)

Burguillos-Cáceres Malpartida (sábado 26 de septiembre, 18h)

Talayuela-Colegio San José (sábado 26 de septiembre, 17h)

Casar de Cáceres-Jerez (sábado 26 de septiembre, 19h)

Jarandilla-Villanueva del Fresno (sábado 26 de septiembre, 19h)

Salvatierra-Albroksa (sábado 26 de septiembre, 17:45h)

Arroyo-Ciudad de Almendralejo (domingo 27 de septiembre, 12:30h)

Navalmoral-Madroñera (sábado 26 de septiembre, 16:30h)

Granja-Torrecillas (sábado 26 de septiembre, 17:30h)

RUGBY (División de Honor B Masculina)

CAR Cáceres-Rugby Majadahonda (sábado 26 de septiembre, 16h)

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