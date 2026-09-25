DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF: El Extremadura recibe al Zamora, el Mérida al Logroñes y Coria y Cacereño viajarán a León y Ourense respectivamente. En 2ª: El Don Benito en casa frente al Sanluqeño y el Badajoz se desplaza a Canarias para medirse al filial de Las Palmas. En 3ª destacar los Azuaga-Jerez, Villanovense-Montijo, Jaraíz-Villafranca, Gévora-Pueblonuevo, Castuera-UP Plasencia y Zafra-Llerenense entre otros.

Redacción