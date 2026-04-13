Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Burgos-Diocesano (2-0)
Badajoz-Valladolid (1-4)
La Cruz Villanovense-Unionistas Salamanca (1-2)
Liga Nacional Juvenil
Extremadura-Cacereño (2-0)
Villafranca-Zafra (1-2)
La Cruz Villanovense B-Moralo (2-1)
Hispanolusa-Mérida (3-4)
Don Benito-Flecha Negra (0-0)
Ciudad de Plasencia-Don Bosco (3-0)
Diocesano B-Santa Amalia (5-1)
Badajoz B-San Roque (1-1)
Vedruna Cáceres-Fuente de Cantos (2-2)
Segunda RFEF Femenina
Cacereño-Las Rozas (2-4)
SportExtremadura-Sporting Club (2-0)
Tercera RFEF Femenina
Mérida-Zafra (3-1)
Cacereño Atlético B-Villanovense (0-0)
Don Benito-Extremadura Femenino (1-0)
Badajoz-San Miguel Plasencia (2-0)
Primera RFEF Masculina
Cacereño-Athletic B (1-0)
Mérida-Tenerife (1-1)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Recreativo Huelva (2-1)
Coria-Navalcarnero (2-1)
Tercera RFEF Masculina
Don Benito-Santa Amalia (1-0)
Villafranca-Azuaga (0-2)
Diocesano-Gévora (2-1)
Moralo-Calamonte (1-1)
Montijo-Puebla de la Calzada (1-0)
Cabeza del Buey-Jerez (3-0)
Pueblonuevo-Jaraíz (1-0)
Llerenense-Villanovense (0-2)
Badajoz-Montehermoso (4-0)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
UP Plasencia-Moraleja (5-1)
Arroyo-Talayuela (2-0)
Malpartida-Ciudad del Plasencia (0-1)
Trujillo-Torrejoncillo (3-0)
Torreorgaz-Amanecer (4-0)
Piornal-Moralo B (3-4)
Cabezuela-Chinato (1-1)
Grupo 2
Talavera-Guadiana (3-0)
Hernando de Soto-La Garrovilla (0-0)
Lobón-Badajoz B (0-0)
Valdebótoa-Valdelacalzada (0-0)
San Jorge-Villar del Rey (1-1)
Valverdeño-Cheles (5-0)
Sanvicenteño-Barbaño (8-1)
Grupo 3
Guareña-Castuera (0-2)
Zarceño-Talarrubias (3-3)
Gimnástico Don Benito-Valdivia (7-0)
Peleño-Miajadas (0-0)
Quintana-Almoharín (2-1)
Hernán Cortés-Campanario (1-2)
Athletic Valle-Monterrubio (1-2)
Grupo 4
San Serván-Aceuchal (1-0)
Belenense-Torremejía (1-2)
La Estrella-Zafra (1-1)
Oliva-Don Álvaro (3-1)
Usagre-Mérida Promesas (1-1)
Solana-Fuente de Cantos (1-2)
Gran Maestre-Bienvenida (4-1)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Nuevo Plasencia-Tiétar (4-3)
Casar de Cáceres-Las Hurdes (4-0)
Valdefuentes-Villa Cañaveral (5-0)
Hervás-El Batán (2-4)
Nuevo Cáceres-Brocense (1-2)
Amanecer B-Navaconcejo (3-1)
Aceituna-Jerte (4-0)
Grupo 2
Esparragosa-Fuenlabrada (2-3)
Madroñera-Orellana (4-2)
Herrera-Ilipense Zalamea (3-1)
Casas de Don Pedro-Madrigalejo (2-4)
La Haba-San Bartolomé (0-2)
Puebla de Alcocer-Palazuelo (2-5)
Valdehornillo-Metelinense (0-2)
Grupo 3
Santa Quiteria-Don Bosco (1-6)
San Roque-Hispanolusa (1-3)
Villanueva del Fresno-La Albuera (0-0)
Olivenza UD-Peña el Valle (4-0)
Puebla de la Calzada B-Valencia de Alcántara (3-2)
San Francisco de Olivenza-Alburquerque (0-1)
Obandina-Puerta Palmas (4-2)
Grupo 4
Monesterio-Vadesa (0-0)
Fregenal-Juventud UVA (4-2)
Trujillanos-Campillo (3-4)
Alange-Jerez B (0-2)
Segureña-Higuera (2-0)
Ribereña-Santa Marta (2-0)
Berlanga-Fornacense (1-1)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Vilalba (1-2)
Segunda División B (Grupo 4)
Albacete-Jerez (2-0)
Grupo López Bolaños-Talavera (4-6)
Tercera División
Burguillos-Badajoz Energía (5-2)
Torrecillas-Granja (5-9)
Navalmoral-Salvatierra (8-4)
Castañar de Ibor-Villagarcía (4-3)
Jarandilla-Casar de Cáceres (5-1)
Arroyo-Colegio San José (1-5)
Cáceres Universidad-Talayuela (6-8)
Ciudad de Almendralejo-Rena (2-4)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
MIDEBA Extremadura-Getafe (81-67)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Recoletas Zamora (73-68)
Liga Femenina 2
Basket Almeda-Miralvalle (50-42)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Baloncesto Valladolid (98-85)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Moraleja (85-39)
CBA Spain-Huelva (82-72)
Alcalá-San Antonio Cáceres (74-80)
Baublock Gymnástika-Vitaly La Mar Badajoz (76-73)
Sagrado Corazón Cáceres-Dos Hermanas (97-64)