DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF: Victoria del cacereño y empate del Mérida. En 2ª: Doble triunfo para Extremadura y Coria. En 3ª: Ganan Don Benito, Badajoz y Villanovense, pierde el Jaraíz. Y en baloncesto: Triunfo de Al-Qázeres y Cáceres, derrota del Miralvalle.

Redacción