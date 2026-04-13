DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF: Victoria del cacereño y empate del Mérida. En 2ª: Doble triunfo para Extremadura y Coria. En 3ª: Ganan Don Benito, Badajoz y Villanovense, pierde el Jaraíz. Y en baloncesto: Triunfo de Al-Qázeres y Cáceres, derrota del Miralvalle.

Redacción

Extremadura |

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RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Burgos-Diocesano (2-0)

Badajoz-Valladolid (1-4)

La Cruz Villanovense-Unionistas Salamanca (1-2)

Liga Nacional Juvenil

Extremadura-Cacereño (2-0)

Villafranca-Zafra (1-2)

La Cruz Villanovense B-Moralo (2-1)

Hispanolusa-Mérida (3-4)

Don Benito-Flecha Negra (0-0)

Ciudad de Plasencia-Don Bosco (3-0)

Diocesano B-Santa Amalia (5-1)

Badajoz B-San Roque (1-1)

Vedruna Cáceres-Fuente de Cantos (2-2)

Segunda RFEF Femenina

Cacereño-Las Rozas (2-4)

SportExtremadura-Sporting Club (2-0)

Tercera RFEF Femenina

Mérida-Zafra (3-1)

Cacereño Atlético B-Villanovense (0-0)

Don Benito-Extremadura Femenino (1-0)

Badajoz-San Miguel Plasencia (2-0)

Primera RFEF Masculina

Cacereño-Athletic B (1-0)

Mérida-Tenerife (1-1)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Recreativo Huelva (2-1)

Coria-Navalcarnero (2-1)

Tercera RFEF Masculina

Don Benito-Santa Amalia (1-0)

Villafranca-Azuaga (0-2)

Diocesano-Gévora (2-1)

Moralo-Calamonte (1-1)

Montijo-Puebla de la Calzada (1-0)

Cabeza del Buey-Jerez (3-0)

Pueblonuevo-Jaraíz (1-0)

Llerenense-Villanovense (0-2)

Badajoz-Montehermoso (4-0)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

UP Plasencia-Moraleja (5-1)

Arroyo-Talayuela (2-0)

Malpartida-Ciudad del Plasencia (0-1)

Trujillo-Torrejoncillo (3-0)

Torreorgaz-Amanecer (4-0)

Piornal-Moralo B (3-4)

Cabezuela-Chinato (1-1)

Grupo 2

Talavera-Guadiana (3-0)

Hernando de Soto-La Garrovilla (0-0)

Lobón-Badajoz B (0-0)

Valdebótoa-Valdelacalzada (0-0)

San Jorge-Villar del Rey (1-1)

Valverdeño-Cheles (5-0)

Sanvicenteño-Barbaño (8-1)

Grupo 3

Guareña-Castuera (0-2)

Zarceño-Talarrubias (3-3)

Gimnástico Don Benito-Valdivia (7-0)

Peleño-Miajadas (0-0)

Quintana-Almoharín (2-1)

Hernán Cortés-Campanario (1-2)

Athletic Valle-Monterrubio (1-2)

Grupo 4

San Serván-Aceuchal (1-0)

Belenense-Torremejía (1-2)

La Estrella-Zafra (1-1)

Oliva-Don Álvaro (3-1)

Usagre-Mérida Promesas (1-1)

Solana-Fuente de Cantos (1-2)

Gran Maestre-Bienvenida (4-1)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Nuevo Plasencia-Tiétar (4-3)

Casar de Cáceres-Las Hurdes (4-0)

Valdefuentes-Villa Cañaveral (5-0)

Hervás-El Batán (2-4)

Nuevo Cáceres-Brocense (1-2)

Amanecer B-Navaconcejo (3-1)

Aceituna-Jerte (4-0)

Grupo 2

Esparragosa-Fuenlabrada (2-3)

Madroñera-Orellana (4-2)

Herrera-Ilipense Zalamea (3-1)

Casas de Don Pedro-Madrigalejo (2-4)

La Haba-San Bartolomé (0-2)

Puebla de Alcocer-Palazuelo (2-5)

Valdehornillo-Metelinense (0-2)

Grupo 3

Santa Quiteria-Don Bosco (1-6)

San Roque-Hispanolusa (1-3)

Villanueva del Fresno-La Albuera (0-0)

Olivenza UD-Peña el Valle (4-0)

Puebla de la Calzada B-Valencia de Alcántara (3-2)

San Francisco de Olivenza-Alburquerque (0-1)

Obandina-Puerta Palmas (4-2)

Grupo 4

Monesterio-Vadesa (0-0)

Fregenal-Juventud UVA (4-2)

Trujillanos-Campillo (3-4)

Alange-Jerez B (0-2)

Segureña-Higuera (2-0)

Ribereña-Santa Marta (2-0)

Berlanga-Fornacense (1-1)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Vilalba (1-2)

Segunda División B (Grupo 4)

Albacete-Jerez (2-0)

Grupo López Bolaños-Talavera (4-6)

Tercera División

Burguillos-Badajoz Energía (5-2)

Torrecillas-Granja (5-9)

Navalmoral-Salvatierra (8-4)

Castañar de Ibor-Villagarcía (4-3)

Jarandilla-Casar de Cáceres (5-1)

Arroyo-Colegio San José (1-5)

Cáceres Universidad-Talayuela (6-8)

Ciudad de Almendralejo-Rena (2-4)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

MIDEBA Extremadura-Getafe (81-67)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Recoletas Zamora (73-68)

Liga Femenina 2

Basket Almeda-Miralvalle (50-42)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Baloncesto Valladolid (98-85)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Moraleja (85-39)

CBA Spain-Huelva (82-72)

Alcalá-San Antonio Cáceres (74-80)

Baublock Gymnástika-Vitaly La Mar Badajoz (76-73)

Sagrado Corazón Cáceres-Dos Hermanas (97-64)

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