DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF, empates de Mérida y Cacereño, en 2ª, Gana el Extremadura, empata el Coria. En 3ª, ganan Don Benito, Badajoz, Jaraíz y Moralo, empatan Villanovense y Diocesano. Y en baloncesto pierde Al-Qázeres, gana el Miralvalle.

Redacción