Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF, empates de Mérida y Cacereño, en 2ª, Gana el Extremadura, empata el Coria. En 3ª, ganan Don Benito, Badajoz, Jaraíz y Moralo, empatan Villanovense y Diocesano. Y en baloncesto pierde Al-Qázeres, gana el Miralvalle.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Getty images

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Diocesano-Hortaleza (2-0)

Unión Adarve-Badajoz (0-0)

Rayo Alcobendas-La Cruz Villanovense (3-1)

Liga Nacional Juvenil

Villafranca-Flecha Negra (0-0)

La Cruz Villanovense B-Extremadura (1-4)

Hispanolusa-Vedruna Cáceres (2-4)

Badajoz B-Fuente de Cantos (4-3)

San Roque-Don Bosco (3-0)

Ciudad de Plasencia-Don Benito (4-2)

Zafra-Cacereño (1-0)

Santa Amalia-Mérida (0-6)

Diocesano B-Moralo (3-1)

Segunda RFEF Femenina

SportExtremadura–Malaga (0-1)

Cacereño B-Pozuelo Alarcón (miércoles 4 de marzo, 18h)

Primera RFEF Masculina

Celta Fortuna-Mérida (1-1)

Cacereño-Unionistas Salamanca (3-3)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Lorca (3-0)

Coria-San Sebastián de Los Reyes (1-1)

Tercera RFEF Masculina

Villafranca-Villanovense (1-1)

Badajoz-Montijo (2-1)

Diocesano-Cabeza del Buey (0-0)

Azuaga-Puebla de la Calzada (2-0)

Moralo-Llerenense (3-0)

Don Benito-Montehermoso (3-1)

Pueblonuevo-Jerez (3-2)

Gévora-Calamonte (1-0)

Santa Amalia-Jaraíz (1-4)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Arroyo-Trujillo (2-2)

Malpartida-Torreorgaz (1-1)

Ciudad de Plasencia-Cabezuela (2-0)

Moraleja-Piornal (0-2)

Talayuela-Chinato (1-1)

Torrejoncillo-Moralo B (0-3)

Amanecer-UP Plasencia (0-2)

Grupo 2

La Garrovilla-Sanvicenteño (1-1)

Lobón-Valdebótoa (4-0)

Villar del Rey-Guadiana (1-2)

Badajoz B-Talavera (2-0)

San Jorge-Valverdeño (2-2)

Cheles-Barbaño (0-1)

Valdelacalzada-Hernando de Soto (2-0)

Grupo 3

Castuera-Zarceño (3-1)

Miajadas-Guareña (1-1)

Almoharín-Campanario (0-1)

Athetic Valle-Peleño (1-4)

Monterrubio-Hernán Cortés (0-1)

Quintana-Gimnástico Don Benito (0-0)

Valdivia-Talarrubias (1-1)

Grupo 4

Belenense-Usagre (1-0)

Gran Maestre-Oliva (1-3)

Fuente de Cantos-La Estrella (3-1)

Bienvenida-San Serván (1-1)

Mérida Promesas-Zafra (0-2)

Don Álvaro-Solana (0-3)

Torremejía-Aceuchal (4-1)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Amanecer B-Nuevo Cáceres (1-3)

Nuevo Plasencia-Valdefuentes (4-1)

Hervás-Ciudad de Plasencia B (0-2)

El Batán-Brocense (5-0)

Jerte-Cañaveral (4-0)

Aceituna-Tiétar (10-0)

Las Hurdes-Navaconcejo (3-1)

Grupo 2

Esparragosa-Madroñera (2-2)

Palazuela-Metelinense (2-2)

La Haba-Casas de Don Pedro (1-2)

Puebla de Alcocer-Malpartida (2-0)

San Bartolomé-Fuenlabrada (2-0)

Herrera-Madrigalejo (6-1)

Ilipense Zalamea-Orellana (0-1)

Grupo 3

Villanueva del Fresno-La Roca (0-3)

Valencia de Alcántara-Hispanolusa (1-5)

La Albuera-Peña el Valle (0-2)

Obandina-Don Bosco (3-1)

Puerta Palmas-Alburquerque (1-2)

Santa Quiteria-Puebla de la Calzada B (2-1)

San Francisco de Olivenza-San Roque (0-4)

Grupo 4

Monesterio-Alange (3-1)

Vadesa-Fornacense (0-4)

Campillo-Fregenal (4-4)

Santa Marta-Trujillanos (1-1)

Higuera-Berlanga (1-5)

Segureña-Ribereña (1-0)

Jerez B-Juventud UVA (3-0)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-River Zamora (4-1)

Segunda División B (Grupo 4)

Grupo López Bolaños-Cobisa (6-2)

Jerez-Villalba (5-0)

Tercera División

Navalmoral-Talayuela (3-3)

Badajoz Energía-Salvatierra (6-1)

Arroyo-Granja (2-2)

Colegio San José-Rena (2-5)

Jarandilla-Castañar de Ibor (8-2)

Torrecillas-Cáceres Universidad (7-2)

Almendralejo-Casar de Cáceres (3-2)

Burguillos-Villagarcía (6-2)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

Amivel Reyes Gutiérrez-MIDEBA Extremadura (77-57)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Domusa Teknik (72-74)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Magectias (96-91)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-San Fernando (78-85)

Vitaly La Mar Badajoz-Sevilla Coria (81-65)

Aljaraque-San Antonio Cáceres (82-96)

Huelva-Moraleja (66-61)

Sagrado Corazón Cáceres-CBA Spain (94-67)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Santa Cruz Cuesta Piedra-Extremadura Arroyo (3-0)

Superliga 2 Masculina

Almendralejo Extremadura-Voley Palma (3-0

