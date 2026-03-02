Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Diocesano-Hortaleza (2-0)
Unión Adarve-Badajoz (0-0)
Rayo Alcobendas-La Cruz Villanovense (3-1)
Liga Nacional Juvenil
Villafranca-Flecha Negra (0-0)
La Cruz Villanovense B-Extremadura (1-4)
Hispanolusa-Vedruna Cáceres (2-4)
Badajoz B-Fuente de Cantos (4-3)
San Roque-Don Bosco (3-0)
Ciudad de Plasencia-Don Benito (4-2)
Zafra-Cacereño (1-0)
Santa Amalia-Mérida (0-6)
Diocesano B-Moralo (3-1)
Segunda RFEF Femenina
SportExtremadura–Malaga (0-1)
Cacereño B-Pozuelo Alarcón (miércoles 4 de marzo, 18h)
Primera RFEF Masculina
Celta Fortuna-Mérida (1-1)
Cacereño-Unionistas Salamanca (3-3)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Lorca (3-0)
Coria-San Sebastián de Los Reyes (1-1)
Tercera RFEF Masculina
Villafranca-Villanovense (1-1)
Badajoz-Montijo (2-1)
Diocesano-Cabeza del Buey (0-0)
Azuaga-Puebla de la Calzada (2-0)
Moralo-Llerenense (3-0)
Don Benito-Montehermoso (3-1)
Pueblonuevo-Jerez (3-2)
Gévora-Calamonte (1-0)
Santa Amalia-Jaraíz (1-4)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Arroyo-Trujillo (2-2)
Malpartida-Torreorgaz (1-1)
Ciudad de Plasencia-Cabezuela (2-0)
Moraleja-Piornal (0-2)
Talayuela-Chinato (1-1)
Torrejoncillo-Moralo B (0-3)
Amanecer-UP Plasencia (0-2)
Grupo 2
La Garrovilla-Sanvicenteño (1-1)
Lobón-Valdebótoa (4-0)
Villar del Rey-Guadiana (1-2)
Badajoz B-Talavera (2-0)
San Jorge-Valverdeño (2-2)
Cheles-Barbaño (0-1)
Valdelacalzada-Hernando de Soto (2-0)
Grupo 3
Castuera-Zarceño (3-1)
Miajadas-Guareña (1-1)
Almoharín-Campanario (0-1)
Athetic Valle-Peleño (1-4)
Monterrubio-Hernán Cortés (0-1)
Quintana-Gimnástico Don Benito (0-0)
Valdivia-Talarrubias (1-1)
Grupo 4
Belenense-Usagre (1-0)
Gran Maestre-Oliva (1-3)
Fuente de Cantos-La Estrella (3-1)
Bienvenida-San Serván (1-1)
Mérida Promesas-Zafra (0-2)
Don Álvaro-Solana (0-3)
Torremejía-Aceuchal (4-1)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Amanecer B-Nuevo Cáceres (1-3)
Nuevo Plasencia-Valdefuentes (4-1)
Hervás-Ciudad de Plasencia B (0-2)
El Batán-Brocense (5-0)
Jerte-Cañaveral (4-0)
Aceituna-Tiétar (10-0)
Las Hurdes-Navaconcejo (3-1)
Grupo 2
Esparragosa-Madroñera (2-2)
Palazuela-Metelinense (2-2)
La Haba-Casas de Don Pedro (1-2)
Puebla de Alcocer-Malpartida (2-0)
San Bartolomé-Fuenlabrada (2-0)
Herrera-Madrigalejo (6-1)
Ilipense Zalamea-Orellana (0-1)
Grupo 3
Villanueva del Fresno-La Roca (0-3)
Valencia de Alcántara-Hispanolusa (1-5)
La Albuera-Peña el Valle (0-2)
Obandina-Don Bosco (3-1)
Puerta Palmas-Alburquerque (1-2)
Santa Quiteria-Puebla de la Calzada B (2-1)
San Francisco de Olivenza-San Roque (0-4)
Grupo 4
Monesterio-Alange (3-1)
Vadesa-Fornacense (0-4)
Campillo-Fregenal (4-4)
Santa Marta-Trujillanos (1-1)
Higuera-Berlanga (1-5)
Segureña-Ribereña (1-0)
Jerez B-Juventud UVA (3-0)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-River Zamora (4-1)
Segunda División B (Grupo 4)
Grupo López Bolaños-Cobisa (6-2)
Jerez-Villalba (5-0)
Tercera División
Navalmoral-Talayuela (3-3)
Badajoz Energía-Salvatierra (6-1)
Arroyo-Granja (2-2)
Colegio San José-Rena (2-5)
Jarandilla-Castañar de Ibor (8-2)
Torrecillas-Cáceres Universidad (7-2)
Almendralejo-Casar de Cáceres (3-2)
Burguillos-Villagarcía (6-2)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
Amivel Reyes Gutiérrez-MIDEBA Extremadura (77-57)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Domusa Teknik (72-74)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Magectias (96-91)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-San Fernando (78-85)
Vitaly La Mar Badajoz-Sevilla Coria (81-65)
Aljaraque-San Antonio Cáceres (82-96)
Huelva-Moraleja (66-61)
Sagrado Corazón Cáceres-CBA Spain (94-67)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Santa Cruz Cuesta Piedra-Extremadura Arroyo (3-0)
Superliga 2 Masculina
Almendralejo Extremadura-Voley Palma (3-0