Consulta Aquí los resultados deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
La Cruz Villanovense-Leganés (1-0)
Badajoz-Las Rozas (3-4)
Getafe-Diocesano (4-0)
Liga Nacional Juvenil
Hispanolusa-Diocesano B (2-2)
Ciudad de Plasencia-Badajoz B (1-2)
Extremadura-Villafranca (4-1)
Vedruna Cáceres-San Roque (1-2)
Fuente de Cantos-Mérida (1-2)
Flecha Negra-Don Bosco (2-0)
Cacereño-La Cruz Villanovense B (4-0)
Don Benito-Zafra (1-0)
Moralo-Santa Amalia (2-1)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-Osasuna (1-3)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Pontevedra (1-1)
Ourense CF-Cacereño (0-1)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Puente Genil (3-1)
Coria-Rayo Majadahonda (0-1)
Tercera RFEF Masculina
Villanovense-Calamonte (3-0)
Badajoz-Santa Amalia (2-2)
Montijo-Villafranca (0-1)
Jerez-Jaraíz (2-2)
Cabeza del Buey-Gévora (2-0)
Pueblonuevo-Don Benito (0-1)
Montehermoso-Puebla de la Calzada (1-0)
Llerenense-Azuaga (0-0)
Moralo-Diocesano (4-1)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Arroyo-Chinato (1-2)
Torreorgaz-Piornal (3-3)
Trujillo-Cabezuela (2-1)
Malpartida-Moralo B (3-1)
Ciudad de Plasencia-Torrejoncillo (4-0)
Talayuela-UP Plasencia (2-2)
Moraleja-Amanecer (2-2)
Grupo 2
La Garrovilla-Valdelacalzada (1-1)
Valdebótoa-Sanvicenteño (1-2)
Lobón-Barbaño (3-2)
Villar del Rey-Hernando de Soto (3-2)
Badajoz B-Cheles (5-1)
Valverdeño-Talavera (SUSPENDIDO)
San Jorge-Guadiana (1-3)
Grupo 3
Peleño-Zarceño (8-0)
Gimnástico Don Benito-Hernán Cortés (0-1)
Castuera-Miajadas (5-3)
Almoharín-Guareña (0-3)
Quintana-Campanario (0-0)
Monterrubio-Valdivia (1-1)
Athletic Valle-Talarrubias (0-1)
Grupo 4
Torremejía-Solana (1-3)
Belenense-Aceuchal (2-2)
Gran Maestre-Zafra (1-5)
Fuente de Cantos-Don Álvaro (4-0)
Bienvenida-Mérida B (1-4)
Oliva-La Estrella (0-0)
Usagre-San Serván (1-2)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Casar de Cáceres-Aceituna (0-0)
Ciudad de Plasencia B-Cañaveral (4-0)
Amanecer B-Hervás (4-2)
Tiétar-Navaconcejo (1-4)
Valdefuentes-El Batán (0-6)
Brocense-Nuevo Plasencia (0-0)
Nuevo Cáceres-Jerte (3-0)
Grupo 2
La Haba-Puebla de Alcocer (4-1)
Madroñera-Palazuelo (0-5)
Casas de Don Pedro-San Bartolomé (0-1)
Valdehornillo-Ilipense Zalamea (1-0)
Madrigalejo-Metelinense (1-3)
Esparragosa-Herrera (0-2)
Malpartida-Fuenlabrada (2-4)
Grupo 3
Olivenza UD-Valencia de Alcántara (7-0)
Don Bosco-Puerta Palmas (2-1)
Obandina-Villanueva del Fresno (4-3)
Santa Quiteria-Peña el Valle (1-3)
San Francisco de Olivenza-Puebla de la Calzada B (1-2)
La Roca-Alburquerque (2-2)
San Roque-La Albuera (0-3)
Grupo 4
Ribereña-Fregenal (2-1)
Vadesa-Trujillanos (SUSPENDIDO)
Monesterio-Fornacense (1-1)
Campillo-Santa Marta (4-1)
Higuera-Jerez B (2-2)
Alange-Berlanga (1-2)
Segureña-Juventud UVA (3-1)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Estrela Futsal (1-7)
Segunda División B (Grupo 4)
Rivas-Jerez (5-1)
Grupo López Bolaños-Albacete (4-2)
Tercera División
Granja-Jarandilla (3-3)
Casar de Cáceres-Energía Badajoz (3-2)
Talayuela-Salvatierra (2-3)
Villagarcía-Rena (4-2)
Almendralejo-Navalmoral (2-4)
Cáceres Universidad-Colegio San José (2-8)
Castañar de Ibor-Arroyo (0-6)
Torrecillas-Burguillos (9-3)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
MIDEBA Extremadura-Merarini Joventud (63-59)
Liga Femenina Challengue
Castelló-Al-Qázeres Extremadura (70-66)
Liga Femenina 2
Ciudad de Móstoles-Miralvalle (64-61)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-San Fernando (46-71)
Vitaly La Mar Badajoz-Bosco Mérida (79-71)
Alcalá-CBA Spain (70-60)
San Antonio Cáceres-Baublock Gymnástica (64-53)
Huelva-Sagrado Corazón Cáceres (82-86)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Torrelavega-Extremadura Arroyo (3-1)
Superliga 2 Masculina
Almendralejo Extremadura-Almería (3-0)
Almendralejo Extremadura-Xátiva (3-1)