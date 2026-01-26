DEPORTES

Consulta Aquí los resultados deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF: Empate del Mérida y victoria del Cacereño. En Segunda ganaba Extremadura, perdía el Coria. En Tercera: Ganaban Don Benito, Villanovense y Moralo, empataban Badajoz y Jaraíz. Y en baloncesto triunfo para Mideba y Al-Qázeres, derrota para Miralvalle.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Agencias

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

La Cruz Villanovense-Leganés (1-0)

Badajoz-Las Rozas (3-4)

Getafe-Diocesano (4-0)

Liga Nacional Juvenil

Hispanolusa-Diocesano B (2-2)

Ciudad de Plasencia-Badajoz B (1-2)

Extremadura-Villafranca (4-1)

Vedruna Cáceres-San Roque (1-2)

Fuente de Cantos-Mérida (1-2)

Flecha Negra-Don Bosco (2-0)

Cacereño-La Cruz Villanovense B (4-0)

Don Benito-Zafra (1-0)

Moralo-Santa Amalia (2-1)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-Osasuna (1-3)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Pontevedra (1-1)

Ourense CF-Cacereño (0-1)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Puente Genil (3-1)

Coria-Rayo Majadahonda (0-1)

Tercera RFEF Masculina

Villanovense-Calamonte (3-0)

Badajoz-Santa Amalia (2-2)

Montijo-Villafranca (0-1)

Jerez-Jaraíz (2-2)

Cabeza del Buey-Gévora (2-0)

Pueblonuevo-Don Benito (0-1)

Montehermoso-Puebla de la Calzada (1-0)

Llerenense-Azuaga (0-0)

Moralo-Diocesano (4-1)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Arroyo-Chinato (1-2)

Torreorgaz-Piornal (3-3)

Trujillo-Cabezuela (2-1)

Malpartida-Moralo B (3-1)

Ciudad de Plasencia-Torrejoncillo (4-0)

Talayuela-UP Plasencia (2-2)

Moraleja-Amanecer (2-2)

Grupo 2

La Garrovilla-Valdelacalzada (1-1)

Valdebótoa-Sanvicenteño (1-2)

Lobón-Barbaño (3-2)

Villar del Rey-Hernando de Soto (3-2)

Badajoz B-Cheles (5-1)

Valverdeño-Talavera (SUSPENDIDO)

San Jorge-Guadiana (1-3)

Grupo 3

Peleño-Zarceño (8-0)

Gimnástico Don Benito-Hernán Cortés (0-1)

Castuera-Miajadas (5-3)

Almoharín-Guareña (0-3)

Quintana-Campanario (0-0)

Monterrubio-Valdivia (1-1)

Athletic Valle-Talarrubias (0-1)

Grupo 4

Torremejía-Solana (1-3)

Belenense-Aceuchal (2-2)

Gran Maestre-Zafra (1-5)

Fuente de Cantos-Don Álvaro (4-0)

Bienvenida-Mérida B (1-4)

Oliva-La Estrella (0-0)

Usagre-San Serván (1-2)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Casar de Cáceres-Aceituna (0-0)

Ciudad de Plasencia B-Cañaveral (4-0)

Amanecer B-Hervás (4-2)

Tiétar-Navaconcejo (1-4)

Valdefuentes-El Batán (0-6)

Brocense-Nuevo Plasencia (0-0)

Nuevo Cáceres-Jerte (3-0)

Grupo 2

La Haba-Puebla de Alcocer (4-1)

Madroñera-Palazuelo (0-5)

Casas de Don Pedro-San Bartolomé (0-1)

Valdehornillo-Ilipense Zalamea (1-0)

Madrigalejo-Metelinense (1-3)

Esparragosa-Herrera (0-2)

Malpartida-Fuenlabrada (2-4)

Grupo 3

Olivenza UD-Valencia de Alcántara (7-0)

Don Bosco-Puerta Palmas (2-1)

Obandina-Villanueva del Fresno (4-3)

Santa Quiteria-Peña el Valle (1-3)

San Francisco de Olivenza-Puebla de la Calzada B (1-2)

La Roca-Alburquerque (2-2)

San Roque-La Albuera (0-3)

Grupo 4

Ribereña-Fregenal (2-1)

Vadesa-Trujillanos (SUSPENDIDO)

Monesterio-Fornacense (1-1)

Campillo-Santa Marta (4-1)

Higuera-Jerez B (2-2)

Alange-Berlanga (1-2)

Segureña-Juventud UVA (3-1)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Estrela Futsal (1-7)

Segunda División B (Grupo 4)

Rivas-Jerez (5-1)

Grupo López Bolaños-Albacete (4-2)

Tercera División

Granja-Jarandilla (3-3)

Casar de Cáceres-Energía Badajoz (3-2)

Talayuela-Salvatierra (2-3)

Villagarcía-Rena (4-2)

Almendralejo-Navalmoral (2-4)

Cáceres Universidad-Colegio San José (2-8)

Castañar de Ibor-Arroyo (0-6)

Torrecillas-Burguillos (9-3)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

MIDEBA Extremadura-Merarini Joventud (63-59)

Liga Femenina Challengue

Castelló-Al-Qázeres Extremadura (70-66)

Liga Femenina 2

Ciudad de Móstoles-Miralvalle (64-61)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-San Fernando (46-71)

Vitaly La Mar Badajoz-Bosco Mérida (79-71)

Alcalá-CBA Spain (70-60)

San Antonio Cáceres-Baublock Gymnástica (64-53)

Huelva-Sagrado Corazón Cáceres (82-86)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Torrelavega-Extremadura Arroyo (3-1)

Superliga 2 Masculina

Almendralejo Extremadura-Almería (3-0)

Almendralejo Extremadura-Xátiva (3-1)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer