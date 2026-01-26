DEPORTES

Consulta Aquí los resultados deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF: Empate del Mérida y victoria del Cacereño. En Segunda ganaba Extremadura, perdía el Coria. En Tercera: Ganaban Don Benito, Villanovense y Moralo, empataban Badajoz y Jaraíz. Y en baloncesto triunfo para Mideba y Al-Qázeres, derrota para Miralvalle.

Redacción