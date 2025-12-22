Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
La Cruz Villanovense-Diocesano (2-2)
Badajoz-Hortaleza (0-1)
Liga Nacional Juvenil
Villafranca-Badajoz B (2-2)
Santa Amalia-Ciudad de Plasencia (2-4)
Flecha Negra-Moralo (1-1)
Cacereño-Vedruna Cáceres (1-1)
Don Bosco-Don Benito (0-0)
Mérida-Extremadura (3-2)
San Roque-Hispanolusa (1-3)
La Cruz Villanovense B-Fuente de Cantos (1-2)
Zafra-Diocesano B (3-1)
Tercera RFEF Femenina
Mérida-La Roca (0-2)
Villanovense-SportExtremadura B (2-2)
Badajoz-Extremadura Femenino (0-2)
Zafra-Cáceres Atlético B (0-5)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Athletic B (2-3)
Unionistas-Cacereño (2-2)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Xerez (1-0)
Coria-Alcalá (1-1)
Tercera RFEF Masculina
Azuaga-Moralo (1-2)
Calamonte-Pueblonuevo (2-0)
Montehermoso-Cabeza del Buey (0-3)
Jaraíz-Llerenense (1-1)
Jerez-Villanovense (2-1)
Don Benito-Villafranca (3-0)
Santa Amalia-Diocesano (1-0)
Puebla de la Calzada-Badajoz (1-1)
Gévora-Montijo (1-3)
Copa de Extremadura (Cuartos de Final)
Trujillo-Quintana (1-2)
Talayuela-Solana (3-1)
Ciudad de Plasencia-Arroyo (1-1) 4-3 penaltis
Racing Valverdeño-UP Plasencia (2-2) 1-3 penaltis
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
El Batán-Hervás (3-0)
Tiétar-Nuevo Plasencia (0-0)
Navaconcejo-Amanecer B (2-1)
Las Hurdes-Casar de Cáceres (1-1)
Brocense-Nuevo Cáceres (0-2)
Cañaveral-Valdefuentes (1-2)
Jerte-Aceituna (0-0)
Grupo 2
Madrigalejo-Casas de Don Pedro (3-2)
San Bartolomé-La Haba (0-1)
Ilipense Zalamea-Herrera (1-0)
Fuenlabrada-Esparragosa (6-1)
Orellana-Madroñera (3-1)
Metelinense-Valdehornillo (2-0)
Palazuelo-Puebla de Alcocer (2-0)
Grupo 3
Valencia de Alcántara-Puebla de la Calzada B (1-0)
Alburquerque-San Francisco de Olivenza (5-1)
La Albuera-Villanueva del Fresno (7-1)
Don Bosco-Santa Quiteria (1-1)
Hispanolusa-San Roque (10-0)
Puerta Palmas-Obandina (2-3)
Peña el Valle-Olivenza UD (5-0)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Bembrive (0-7)
Segunda División B (Grupo 4)
Grupo López Bolaños-Jerez (4-0)
Tercera División
Burguillos-Jarandilla (7-5)
Casar de Cáceres-Granja (4-1)
Torrecillas-Badajoz Energía (4-2)
Navalmoral-Arroyo (5-4)
Talayuela-Villagarcía (4-2)
Cáceres Universidad-Rena (6-5)
Ciudad de Almendralejo-Colegio San José (5-2)
Castañar de Ibor-Salvatierra (3-4)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas
Mideba Extremadura-CD Ilunion (57-96)
Liga Femenina Challengue
Zamora-Al-Qázeres Extremadura (53-57)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Almeda (57-41)
Segunda FEB Masculina
Baloncesto Valladolid-Cáceres Patrimonio (94-80)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-Bosco Mérida (72-80)
Vitaly La Mar Badajoz-Baublock Gymnástika (87-84)
San Antonio Cáceres-Alcalá (82-88)
Huelva-CBA Spain (87-62)
Dos Hermanas-Sagrado Corazón Cáceres (80-81)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Voleyourense-Extremadura Arroyo (3-0)