Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF derrota del Mérida y empate del cacereño. En Segunda: Empate del Coria y triunfo del Extremadura. En Tercera: Empataba el Jaraíz, perdía el Villanovense en Jerez, empataba el Badajoz, ganaban el Don Benito y el Montijo.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

La Cruz Villanovense-Diocesano (2-2)

Badajoz-Hortaleza (0-1)

Liga Nacional Juvenil

Villafranca-Badajoz B (2-2)

Santa Amalia-Ciudad de Plasencia (2-4)

Flecha Negra-Moralo (1-1)

Cacereño-Vedruna Cáceres (1-1)

Don Bosco-Don Benito (0-0)

Mérida-Extremadura (3-2)

San Roque-Hispanolusa (1-3)

La Cruz Villanovense B-Fuente de Cantos (1-2)

Zafra-Diocesano B (3-1)

Tercera RFEF Femenina

Mérida-La Roca (0-2)

Villanovense-SportExtremadura B (2-2)

Badajoz-Extremadura Femenino (0-2)

Zafra-Cáceres Atlético B (0-5)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Athletic B (2-3)

Unionistas-Cacereño (2-2)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Xerez (1-0)

Coria-Alcalá (1-1)

Tercera RFEF Masculina

Azuaga-Moralo (1-2)

Calamonte-Pueblonuevo (2-0)

Montehermoso-Cabeza del Buey (0-3)

Jaraíz-Llerenense (1-1)

Jerez-Villanovense (2-1)

Don Benito-Villafranca (3-0)

Santa Amalia-Diocesano (1-0)

Puebla de la Calzada-Badajoz (1-1)

Gévora-Montijo (1-3)

Copa de Extremadura (Cuartos de Final)

Trujillo-Quintana (1-2)

Talayuela-Solana (3-1)

Ciudad de Plasencia-Arroyo (1-1) 4-3 penaltis

Racing Valverdeño-UP Plasencia (2-2) 1-3 penaltis

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

El Batán-Hervás (3-0)

Tiétar-Nuevo Plasencia (0-0)

Navaconcejo-Amanecer B (2-1)

Las Hurdes-Casar de Cáceres (1-1)

Brocense-Nuevo Cáceres (0-2)

Cañaveral-Valdefuentes (1-2)

Jerte-Aceituna (0-0)

Grupo 2

Madrigalejo-Casas de Don Pedro (3-2)

San Bartolomé-La Haba (0-1)

Ilipense Zalamea-Herrera (1-0)

Fuenlabrada-Esparragosa (6-1)

Orellana-Madroñera (3-1)

Metelinense-Valdehornillo (2-0)

Palazuelo-Puebla de Alcocer (2-0)

Grupo 3

Valencia de Alcántara-Puebla de la Calzada B (1-0)

Alburquerque-San Francisco de Olivenza (5-1)

La Albuera-Villanueva del Fresno (7-1)

Don Bosco-Santa Quiteria (1-1)

Hispanolusa-San Roque (10-0)

Puerta Palmas-Obandina (2-3)

Peña el Valle-Olivenza UD (5-0)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Bembrive (0-7)

Segunda División B (Grupo 4)

Grupo López Bolaños-Jerez (4-0)

Tercera División

Burguillos-Jarandilla (7-5)

Casar de Cáceres-Granja (4-1)

Torrecillas-Badajoz Energía (4-2)

Navalmoral-Arroyo (5-4)

Talayuela-Villagarcía (4-2)

Cáceres Universidad-Rena (6-5)

Ciudad de Almendralejo-Colegio San José (5-2)

Castañar de Ibor-Salvatierra (3-4)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas

Mideba Extremadura-CD Ilunion (57-96)

Liga Femenina Challengue

Zamora-Al-Qázeres Extremadura (53-57)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Almeda (57-41)

Segunda FEB Masculina

Baloncesto Valladolid-Cáceres Patrimonio (94-80)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-Bosco Mérida (72-80)

Vitaly La Mar Badajoz-Baublock Gymnástika (87-84)

San Antonio Cáceres-Alcalá (82-88)

Huelva-CBA Spain (87-62)

Dos Hermanas-Sagrado Corazón Cáceres (80-81)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Voleyourense-Extremadura Arroyo (3-0)

